Напомним, что проект «Я — модель» стартовал в Новокузнецке ещё в сентябре.

Всего в конкурсе приняли участие 75 девушек. Однако до финала смогли дойти только четверо.

Всё это время девушки каждую неделю выполняли различные задания, по итогам которых жюри определяло лучших и отсеивало участниц. За время конкурса девушки приняли участие в нескольких фотосессиях. Каждая из которых отличалась экстравагантностью и оригинальностью.

Однако испытание на прошедшей неделе было не похоже на все остальные. Участницам необходимо было снять видеоинтервью.

По решению жюри проект после седьмой конкурсной недели покинули две девушки. Отметим, что до этого испытания в конкурсе их оставалось шесть. А это значит, что в финал вышли не три девушки, как это планировалось, а четыре.

Итак, финалистками стали: Яна Мармадюк, Кристина Новак, Галина Глебова, Татьяна Беркутова. Пожелаем девушкам удачи! Ведь финал конкурса «Я — модель» пройдёт уже в это воскресенье, 19 ноября.

А вот и видео финалисток.