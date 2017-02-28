ВашГород.ру составил для читателей интерактивную карту развлечений на неделю.

Мы собрали в неё мероприятия и акции, где билет стоит не дороже 150 рублей, или вход бесплатный. Для удобства читателей материал разбили на два блока: развлечения с 15 по 19 ноября и с 20 по 22 число. Нажав на нужный вам отрезок времени, вы автоматически перейдёте к страничке с мероприятиями.

Напомним, интерактивную карту можно приближать и отдалять, двигать с помощью указателей. Цветными метками обозначены мероприятия. Чтобы узнать точную информацию о них, нажмите на значок.

Куда сходить с 15 по 19 ноября

Со среды до воскресенья новокузнечан ждут творческие выходные. В среду, 15 ноября, в «Гоголевке» пройдёт творческая встреча «Разговор гитар по кругу». В программе выступления бардов, чаепитие, беседы об авторских песнях.

Продолжаем окультуриваться в четверг, 16 ноября. В ДТСе новокузнецкая вокалистка Кристина Прохоренко даст сольный концерт. А в краеведческом музее пройдёт заседание клуба «КиноЛаборатория» — участники вместе посмотрят и обсудят фильм.

В субботу, 18 ноября, снова музыкальный день. В рамках проекта «Квартирники у Мишек» в музее «Кузнецкая крепость» дадут концерт барды из Калтана Дарья Малишенко и Константин Турецкий.

В этот же день в «Гоголевке» руководитель центра русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» Елена Павловская покажет авторскую коллекцию русских народных нарядов.

Елена Павловская

В воскресенье, 19 ноября, любители активного отдыха могут поискать клад в парке «Водный». А заодно поучиться туристическим навыкам, съесть вкусный обед и найти новых друзей.

Если душа просит зрелищ, добро пожаловать в воскресенье в бар «Доски», на финал конкурса «Я — модель». Зрители увидят выступление лаборатории зрелищ, научное и световое шоу, музыкальные и танцевальные номера.

Куда сходить с 20 по 22 ноября

В понедельник, 20 ноября, приходим в себя после выходных. Заодно посещаем выставку картин «Сибирь.Регионы» в ДТСе. В этот раз свои произведения горожанам показывают художники Иркутской области.

Во вторник, 21 ноября, узнаём, как наши предки делали одежду, с выставкой «Как рубаха в поле выросла». Она пройдёт в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Горожане увидят прялки, орудия обработки льна (трепало, чесало, гребни), детали ткацкого стана, смогут сделать оригинальные фотографии в интерьере и так далее.

А вот так выглядит чесало

В среду, 22 ноября, идём на фестиваль «Джаз у старой крепости» в «Геликоне». Там выступят саксофонист Олег Грымов из Москвы, оркестр «Новый Кузнецкий биг-бэнд» и квинтет Антона Горбунова из Москвы. Не забудьте взять бесплатный пригласительный в клубе.

Хорошего вам досуга!