Сегодня, 15 ноября, в России отмечают День призывника.

ВашГород.ру попросил новокузнечан рассказать о смешных случаях, которые произошли с ними во время службы.

Рассказ № 1: «Ничего весёлого»

Кто: Александр, 23 года

Служил: Внутренние войска МВД

«Служба в армии — это день сурка, ничего весёлого», — заявляет в ответ на вопрос ВашГород.ру о смешных ситуациях в армии Александр Д.

И начинает описывать суровые будни солдат Внутренних войск МВД на полевых учениях.

«С утра подъём, пробежка, а на улице зима. Потом идём убирать территорию, затем — на развод, нам командиры определяют, чем мы будем целый день заниматься. Потом занятия, а после обеда работы по лагерю, кто готовил дрова, кто готовился к наряду, кто снег убирал. Затем была вечерняя поверка, где проверяют личный состав, докладывают командирам. После идём умываемся и ложимся спать», — перечисляет новокузнечанин.

Потом всё-таки вспоминает что-то смешное.

«Вот когда с утра мы разводили костры и садились рядом с ними греться, офицеры шутили и называли нас лондонскими и американскими бомжами», — рассказывает наш собеседник.

Сейчас Александр службу в армии вспоминает с улыбкой. Но вот тогда, говорит, было совсем не весело.

Рассказ № 2: «Вот такой подход к науке»

Кто: Роман, 27 лет

Служил: Разведывательный батальон

А вот второй наш собеседник, Роман, сразу вспомнил несколько историй. С удовольствием одной из них поделился.

«Построили нас в выходной на парко-хозяйственный день. Зачитали депешу из штаба о происшествиях в частях. В соседней дивизии несколько бойцов употребили то ли антифриз, то ли ещё что-то такое… Итог — несколько умерли, несколько стали инвалидами. Зачитали, после чего командир бригады выдал: „Воин, запомни! Хочешь бухнуть — возьми проволочку медную, нагрей зажигалкой, сунь в пойло своё и понюхай — если пахнет дерьмом — не пей, спирт метиловый, сдохнешь или ослепнешь. Если пахнет яблоками — пей смело, кроме гауптвахты, тебе ничего не грозит!“ Так и сказал», — смеётся новокузнечанин.

И добавляет: вот такое самобытное описание формальдегидной пробы.

История № 3: «Оригинально поздравил»

Кто: Антон Д., 27 лет

Служил: Военно-морской флот

«В армии же есть традиция отмечать 100 дней до приказа. Солдаты где-то набрали много пива, что, конечно, в армии дикий криминал. Ночью в темноте сели пить на кроватях. Дежурный по части об этом узнал и всё забрал себе. Но чем ближе конец службы, тем выше градус ******** [наглости] молодых бойцов. Они взбунтовались, самые крутые типчики пошли к дежурному и давай наезжать. Мол, пацанам кайф не ломай, по-братски, 100 дней до приказа всё-таки», — вспоминает Антон.

Дежурный солдат отправил обратно, пообещав, что всё устроит. Однако сделал это по-своему.

«Минут через 15 дневальный приносит парням два ведра для мытья полов, которые до краёв наполнены их пивом. Говорит, дежурный сказал, возвращает им их пиво и поздравляет со 100 днями до приказа. Казалось бы, конец истории, но… Пацанчики не оценили юмор, пошли бунтовать. Пришел дежурный, пнул эти два ведра ногой, и всё пиво разлилось. Отмывали до утра. Отдохнули. Отпраздновали», — иронизирует Антон Д.

Рассказ № 4: «Сходил в самоволку»

Кто: Дмитрий Т., 23 года

Служил: Воздушно-десантные войска

«Был один парень в нашей роте, который очень любил нарушать правила. Служил он в части в своём городе. Местным солдатам разрешали ходить в увольнительные, но по договорённости с офицерами. Перед майскими праздниками увольнительные запретили, так как часть переходила на особое положение перед учениями. Конечно, этого парня всё это не устраивало, он привык уже гулять в выходные. А он был капитаном КВН в сборной от нашей роты, и все офицеры знали его в лицо. И вот в одни прекрасные выходные, когда увольнительные были отменены, он попросил маму принести ему гражданку на КПП, благополучно переоделся и уехал в кафе пить кофе с конфетами», — делится Дмитрий.

Закон подлости сработал — именно там его встретил заместитель командира батальона, говорит новокузнечанин. Солдат, правда, офицера не узнал. Зато тот его сразу приметил.

«Далее произошла немая сцена. Офицер подозвал к себе официантку и передал с ней на салфетке послание „Форма сильно жать стала?“. После этого всю нашу роту посадили на казарменное положение, вместе с офицерами, на все майские праздники. Хотя все остальные отдыхали дома со своей семьёй. А семьёй по безысходности наших офицеров на эти девять дней стали мы. И тут наша рота вкусила все прелести армии, от покраски травы кисточками до самых мощных марш-бросков», — улыбается Дмитрий.

А какие у вас есть весёлые и поучительные истории из армии? Рассказывайте в комментариях.