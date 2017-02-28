Исследователи уже приступили к работе.

Вчера, 14 ноября, исследователи сельскохозяйственного института представили проект по разработке и внедрению фитобиотиков — комплексов растительного происхождения, обладающих разнообразным действием. В данном случае речь идёт о создании кормовых добавок для животных.

Отметим, что исследователи выиграли грант на создание уникального фитобиотика, в основе которого будут лекарственные растения. Проект рассчитан на три года. На его реализацию выделили 375 миллионов рублей. Из них 250 миллионов из федерального бюджета, а 125 миллионов — внебюджетные средства.

Заниматься разработкой добавки будут восемь докторов, а также 20 кандидатов наук, 20 студентов и аспирантов Кемеровского сельхозинститута.

Сами разработчики поясняют, что фитобиотики, которые используют сегодня — это однокомпонентные лекарства. В лаборатории же планируют создать препарат содержащий в себе сразу 20 лечебных компонентов растений. Примечательно, что все они растут в Кемеровской области.

Поставить препарат на поток планируют уже к 2020 году. Отмечается, что потребителями станут предприятия по производству кормов и животноводству со всей России, сообщили в пресс-службе университета.