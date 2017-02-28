Исследователи уже приступили к работе.
Вчера, 14 ноября, исследователи сельскохозяйственного института представили проект по разработке и внедрению фитобиотиков — комплексов растительного происхождения, обладающих разнообразным действием. В данном случае речь идёт о создании кормовых добавок для животных.
Отметим, что исследователи выиграли грант на создание уникального фитобиотика, в основе которого будут лекарственные растения. Проект рассчитан на три года. На его реализацию выделили 375 миллионов рублей. Из них 250 миллионов из федерального бюджета, а 125 миллионов — внебюджетные средства.
Заниматься разработкой добавки будут восемь докторов, а также 20 кандидатов наук, 20 студентов и аспирантов Кемеровского сельхозинститута.
Сами разработчики поясняют, что фитобиотики, которые используют сегодня — это однокомпонентные лекарства. В лаборатории же планируют создать препарат содержащий в себе сразу 20 лечебных компонентов растений. Примечательно, что все они растут в Кемеровской области.
Поставить препарат на поток планируют уже к 2020 году. Отмечается, что потребителями станут предприятия по производству кормов и животноводству со всей России, сообщили в пресс-службе университета.
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Вот наши учёные тоже не будут заморачиваться, насмыкают сена, порубят в муку и будут эту муку добавлять в корм скоту. Это же очевидно! Главное успеть потратить миллионы на своё доброе дело.