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Здоровый город

Кузбасские учёные выиграли грант на разработку уникального фитобиотика

Сегодня 08:00
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ksai.ru

Исследователи уже приступили к работе.

Вчера, 14 ноября, исследователи сельскохозяйственного института представили проект по разработке и внедрению фитобиотиков — комплексов растительного происхождения, обладающих разнообразным действием. В данном случае речь идёт о создании кормовых добавок для животных.

Отметим, что исследователи выиграли грант на создание уникального фитобиотика, в основе которого будут лекарственные растения. Проект рассчитан на три года. На его реализацию выделили 375 миллионов рублей. Из них 250 миллионов из федерального бюджета, а 125 миллионов — внебюджетные средства.

Заниматься разработкой добавки будут восемь докторов, а также 20 кандидатов наук, 20 студентов и аспирантов Кемеровского сельхозинститута.

Сами разработчики поясняют, что фитобиотики, которые используют сегодня — это однокомпонентные лекарства. В лаборатории же планируют создать препарат содержащий в себе сразу 20 лечебных компонентов растений. Примечательно, что все они растут в Кемеровской области.

Поставить препарат на поток планируют уже к 2020 году. Отмечается, что потребителями станут предприятия по производству кормов и животноводству со всей России, сообщили в пресс-службе университета.

Комментарии 4
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олег
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95% гонорара докторам, 4% кандидатам, 0,5 % врачу с лаборатории, 0,025% - команде школьников которая выиграет задание и спасет Кузбасс. остальное- на налоги
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Валковал
0 0
Однажды я долго кашлял. Медики прописывали всякую хрень, но толка не было. Тогда я стал настаивать на самогонке всё, что попадалось на глаза. И настал день, когда кашель незаметно исчез. Я кинулся к банкам, а там обыкновенное сено! Ездил в лес за грибами, увидел стог сена, насмыкал разнотравья.
Вот наши учёные тоже не будут заморачиваться, насмыкают сена, порубят в муку и будут эту муку добавлять в корм скоту. Это же очевидно! Главное успеть потратить миллионы на своё доброе дело.
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МЛавр
0 0
По-моему, это замечательно, что гранты дают нашим ученым, а не только в новосиб и томск.
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