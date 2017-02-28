Кемеровчан предупреждают о мошенниках. Об этом написали в чате «КемеровоОнлайн».

«Подскажите, что за молодёжь ходит в дневное время по домам и представляется участниками государственной программы оповещения населения? СНИЛС просят», — спросил один из участников чата.

Собеседники предположили, что это мошенники, которые таким образом переводят пенсию в свой НПФ — если получат данные СНИЛС.

Напоминаем, что необходимо быть бдительными и не показывать свои документы незнакомым людям.