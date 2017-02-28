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«Молодёжь ходит по домам»: кемеровчан предупреждают о мошенниках

Сегодня 08:55
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
puhochka.ru

Кемеровчан предупреждают о мошенниках. Об этом написали в чате «КемеровоОнлайн».

«Подскажите, что за молодёжь ходит в дневное время по домам и представляется участниками государственной программы оповещения населения? СНИЛС просят», — спросил один из участников чата.

Собеседники предположили, что это мошенники, которые таким образом переводят пенсию в свой НПФ — если получат данные СНИЛС.

Напоминаем, что необходимо быть бдительными и не показывать свои документы незнакомым людям.

Комментарии 2
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Alla
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да, было дело, приходил парень из "информационного центра по работе с населением". На вопрос "инф.центр какой организации?" психанул, пригрозил повесткой и ушел.
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Анонимный пользователь
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то кастрюли в кредит продавали, теперь это...
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