«Молодёжь ходит по домам»: кемеровчан предупреждают о мошенниках
Сегодня 08:55
Кемеровчан предупреждают о мошенниках. Об этом написали в чате «КемеровоОнлайн».
«Подскажите, что за молодёжь ходит в дневное время по домам и представляется участниками государственной программы оповещения населения? СНИЛС просят», — спросил один из участников чата.
Собеседники предположили, что это мошенники, которые таким образом переводят пенсию в свой НПФ — если получат данные СНИЛС.
Напоминаем, что необходимо быть бдительными и не показывать свои документы незнакомым людям.
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