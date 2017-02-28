Мошенники выманивают средства у россиян теперь уже и в соцсетях.

Единичные случаи этого были и ранее, однако осенью их число выросло в разы. Чаще всего жулики ищут потенциальных жертв во «ВКонтакте», в официальных группах крупных банков. На удочку попадаются те, кто оставлял в сообществах жалобу на работу компании или просьбу о консультации. Мошенники под видом банковских работников пишут пользователям и выманивают информацию об их карте, после чего похищают с неё деньги.

Для большей убедительности жулики даже инициируют эсэмэс-сообщение клиенту с одноразовым паролем. Это достаточно организовать, имея логин и пароль человека от онлайн-банка, пишет «Коммерсантъ».

Крупные банки об этой угрозе знают и уже с ней борются. Но и самих клиентов просят быть осторожными — не передавать никому эсэмэс-коды банка, информацию о карте, логин и пароль для личного кабинета на сайте банка. Для проверки любой информации, полученной в соцсети, лучше связываться с компанией по телефону. Поможет и установление расходных лимитов на месяц: если мошенникам и удастся получить доступ к карте, они не смогут снять больше, чем назначено.

Напомним, мошенники в России нередко обманывают людей, желающих взять кредит. Также дельцы предлагают сделать за деньги справку об отсутствии судимости, которая на самом деле бесплатна. Жулики начали наживаться и на врачах и гражданах, продающих товары в интернете.

Как уже сообщал ВашГород.ру, россиянам нужно быть осторожными из-за выхода новых купюр, так как мошенники, скорее всего, будут использовать их для наживы. Также не стоит верить людям, которые ходят по домам, представляются участниками госпрограммы оповещения населения и просят показать СНИЛС.





