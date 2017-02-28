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Кемеровчане вышли рыбачить на лёд: МЧС предупреждает об опасности

Сегодня 10:05
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kaliningrad.kp.ru, Типичный Кемерово

Кемеровчане заметили на замерзшей у берега Томи рыбаков.

На фото видно, что около двух десятков человек вышли на небольшую площадку, тогда как середина реки ещё не замёрзла. Горожане поражены увиденным — ведь лёд только-только появился, такая нагрузка может привести к трагедии. Отмечается, что рыбаки расположились в районе кафе «Чайка».

В МЧС предупреждают, что выходить на неокрепший лёд опасно. Инспекторы усилят разъяснительную работу среди населения и расскажут о правилах безопасности в местах выхода на лёд в зимнюю рыбалку.

Ранее ВашГоород.ру писал о признаках слабого льда.

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