Кемеровчане заметили на замерзшей у берега Томи рыбаков.
На фото видно, что около двух десятков человек вышли на небольшую площадку, тогда как середина реки ещё не замёрзла. Горожане поражены увиденным — ведь лёд только-только появился, такая нагрузка может привести к трагедии. Отмечается, что рыбаки расположились в районе кафе «Чайка».
В МЧС предупреждают, что выходить на неокрепший лёд опасно. Инспекторы усилят разъяснительную работу среди населения и расскажут о правилах безопасности в местах выхода на лёд в зимнюю рыбалку.
Ранее ВашГоород.ру писал о признаках слабого льда.
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