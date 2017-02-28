Новокузнецк вошёл в топ-5 городов России, где школьники хорошо владеют английским языком.
Новокузнецкие школьники продемонстрировали блестящие знания на международной онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup Autumn 2017. Всего в ней участвовали 103 тысячи школьников из 23 стран мира.
По результатам олимпиады лучший средний балл в России показали школьники из Ярославля (72 балла) и Новокузнецка (70,4 балла). Третье место досталось Самаре (70,3 балла). Хуже всех дела с изучением английского языка обстоят в Красноярске, Вологде и Кирове. В этих городах средний балл был ниже 50.
Также по данным статистики, лучше всего школьники знают английский в 7 классе: больше половины участников из седьмого класса набрали от 63 до 100 баллов.
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