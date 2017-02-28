Новокузнецк вошёл в топ-5 городов России, где школьники хорошо владеют английским языком.

Новокузнецкие школьники продемонстрировали блестящие знания на международной онлайн-олимпиаде по английскому языку Skyeng Super Cup Autumn 2017. Всего в ней участвовали 103 тысячи школьников из 23 стран мира.

По результатам олимпиады лучший средний балл в России показали школьники из Ярославля (72 балла) и Новокузнецка (70,4 балла). Третье место досталось Самаре (70,3 балла). Хуже всех дела с изучением английского языка обстоят в Красноярске, Вологде и Кирове. В этих городах средний балл был ниже 50.

Также по данным статистики, лучше всего школьники знают английский в 7 классе: больше половины участников из седьмого класса набрали от 63 до 100 баллов.