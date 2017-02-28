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Заболеваемость ВИЧ в Кузбассе втрое выше среднероссийского уровня

Сегодня 10:45
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cityreporter.ru

Роспотребнадзор опубликовал рейтинг регионов по заболеванию ВИЧ. Наиболее сложная обстановка оказалась в Кемеровской области.

В Кузбассе на 100 тысяч населения приходится 145 случаев инфицирования, пишут «Известия». Средний уровень в России — 44,5 случаев заражения, то есть втрое меньше. Отмечается, что за девять месяцев с начала года в Кузбассе число заразившихся выросло на 12,4% по сравнению с 2016 годом.

В пятёрку самых тревожных регионов вошли также Иркутская, Новосибирская, Тюменская области и Пермский край. Медленнее всего ВИЧ распространяется в Северо-Кавказском округе.

По мнению наркологов, высокий уровень заболеваемости ВИЧ отмечается в областях, где велико число наркозависимых. Это объясняют не только заражением через инъекции, но и «половыми поведенческими расстройствами» при употреблении запрещённых веществ.

Комментарии 2
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фома всея руси
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вова объясняю почему тебя повесят.............ну ибо ты падла
раскаяние никак не обрятёш
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Анонимный пользователь
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Это все от низкого уровня жизни
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