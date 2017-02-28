В Прокопьевске пропал без вести 15-летний подросток Александр Сергеевич Песков. Правоохранители просят помощи у граждан.

Как сообщает prokopievsk.ru, подросток самовольно ушел из детского дома № 2. В настоящее время его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая.

Был одет в зимнюю куртку серого цвета, чёрную вязанную шапку, джинсы и кроссовки чёрно-серого цвета.

Отмечается, что подросток и ранее покидал детский дом, склонен к бродяжничеству. Тех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Пескова, просят позвонить по телефону: 8 (3846)61−48−80 ИЛИ 02.