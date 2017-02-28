Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник

В Кузбассе пропал без вести школьник — идут поиски

Сегодня 10:50
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте, prokopievsk.ru

В Прокопьевске пропал без вести 15-летний подросток Александр Сергеевич Песков. Правоохранители просят помощи у граждан.

Как сообщает prokopievsk.ru, подросток самовольно ушел из детского дома № 2. В настоящее время его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, стрижка короткая.

Был одет в зимнюю куртку серого цвета, чёрную вязанную шапку, джинсы и кроссовки чёрно-серого цвета.

Отмечается, что подросток и ранее покидал детский дом, склонен к бродяжничеству. Тех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Пескова, просят позвонить по телефону: 8 (3846)61−48−80 ИЛИ 02.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ