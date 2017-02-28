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В Кузбассе проверят качество уборки дорог от снега

Сегодня 11:10
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cancrit-beton.ru

Оперативные службы контроля за системами жизнеобеспечения проверят качество уборки дорог в Кузбассе. Снегопады в области не прекращаются уже третьи сутки.

В первую очередь проверят дороги с высоким трафиком и в местах, где появляются пробки, сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса области.

В Кемерове по утрам, как правило, заторы появляются в центральной части города, а также на улице Нахимова и Логовом шоссе в сторону Кузнецкого моста. Два дня подряд в городе фиксировали девятибалльные пробки.

При проверке выяснят, нужно ли для уборки снега больше людей и машин. Дороги чистят постоянно, кроме часов пик. Сегодня в Кузбассе на уборку городов вышли 2,5 тысячи человек и 1,5 тысячи спецмашин.

Комментарии 3
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Влад
0 0
Третий день снег, и только сегодня выходят, ждемс
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Влад
3 0
Новокузнецк вообще не чищенный
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Никитка
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В Кемерове хоть и чистят, а снег все равно идет, не успевают вывозить. Пробки лютые по утрам и вечерам
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