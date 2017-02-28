Оперативные службы контроля за системами жизнеобеспечения проверят качество уборки дорог в Кузбассе. Снегопады в области не прекращаются уже третьи сутки.

В первую очередь проверят дороги с высоким трафиком и в местах, где появляются пробки, сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса области.

В Кемерове по утрам, как правило, заторы появляются в центральной части города, а также на улице Нахимова и Логовом шоссе в сторону Кузнецкого моста. Два дня подряд в городе фиксировали девятибалльные пробки.

При проверке выяснят, нужно ли для уборки снега больше людей и машин. Дороги чистят постоянно, кроме часов пик. Сегодня в Кузбассе на уборку городов вышли 2,5 тысячи человек и 1,5 тысячи спецмашин.