Россиянам предрекли рост зарплат
Сегодня 11:30
Зарплаты россиян увеличатся из-за высоких цен на нефть.
Это должно привести к опережающему росту реальных доходов населения, сообщает «Парламентская газета».
По мнению аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), высокая стоимость сырья обеспечит повышенные доходы бюджета и позволит индексировать зарплаты россиян более высокими темпами
По данным аналитиков, в случае реализации прогноза, дополнительные нефтегазовые доходы России составят порядка 650 миллиардов рублей.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
а после будет - "все хорошо прекрасная маркиза" ... Не нужно забывать что все благополучие создаваемое в информационной среде, к реальности не имеет отношения. А реальность только более ужесточиться после выборов а может и перед ними...
Дату забыли указать!
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду, который был установлен в 2009 году
В третьем квартале этого года разорились более 3200 компаний, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В докладе эксперты говорят, что интенсивность банкротств за квартал увеличилась практически во всех отраслях. Наиболее серьезная ситуация в строительстве, торговле, пищевой промышленности и машинно-строительном комплексе. Специалисты объясняют это тем, что, во-первых, в России еще не было такого длительного периода падения доходов граждан, а, во-вторых, ключевая ставка снижается медленно и банковские кредиты остаются довольно дорогими."
Рамблер: чистый отток капитала из рф вырос в три раза.
псам хозяина повысят содержание, а для остальных предвидится галлопирующая инфляция.
Ждите,крепитесь,удачи вам,крепкого здоровья.
Ё..ый стыд. 8-(
Сечин Игорь Иванович
Усманов Алишер Бурханович
Братья Роттенберги
ну и наконец Владимир Владимирович Путин))))
У них всегда стабильный рост зарплат воровских....
Михаил, вы забыли добавить последний абзац по технологии "бэк":
Как ранее отмечал ВГ, царский золотой рубль был свободно конвертируемой валютой (и ссылочку лихую).
Дмитрий Анатольевич Медведев
Сечин Игорь Иванович
Усманов Алишер Бурханович
Братья Роттенберги
ну и наконец Владимир Владимирович Путин))))
У них всегда стабильный рост зарплат воровских....
Шалун.
а в Украине домашнее молоко от 5ти до 10ти гривен литр . в зависимости от региона. а творог домашний от тридцати до пятидесяти за кг.
такое же соотношение цен с российскими,практически и на все продукты.
одна гривна чуть больше двух рублей.
и почему не привести данные средней зарплаты ,где Грузия опередила "великую" РФ на 20 ненавистных американских долларов? И это за 2016 год вставания с колен
а в Украине домашнее молоко от 5ти до 10ти гривен литр . в зависимости от региона. а творог домашний от тридцати до пятидесяти за кг.
такое же соотношение цен с российскими,практически и на все продукты.
одна гривна чуть больше двух рублей.
и почему не привести данные средней зарплаты ,где Грузия опередила "великую" РФ на 20 ненавистных американских долларов? И это за 2016 год вставания с колен
Со стабильностью вас господа!
Даже когда рухнули мировые цены на нефть, у нас бензин растет.- ибо стабильность есть стабильность.