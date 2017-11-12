Зарплаты россиян увеличатся из-за высоких цен на нефть.

Это должно привести к опережающему росту реальных доходов населения, сообщает «Парламентская газета».

По мнению аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), высокая стоимость сырья обеспечит повышенные доходы бюджета и позволит индексировать зарплаты россиян более высокими темпами

По данным аналитиков, в случае реализации прогноза, дополнительные нефтегазовые доходы России составят порядка 650 миллиардов рублей.