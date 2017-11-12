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Россиянам предрекли рост зарплат

Сегодня 11:30
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novostnoy.com

Зарплаты россиян увеличатся из-за высоких цен на нефть.

Это должно привести к опережающему росту реальных доходов населения, сообщает «Парламентская газета».

По мнению аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), высокая стоимость сырья обеспечит повышенные доходы бюджета и позволит индексировать зарплаты россиян более высокими темпами

По данным аналитиков, в случае реализации прогноза, дополнительные нефтегазовые доходы России составят порядка 650 миллиардов рублей.

Комментарии 23
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Прохожий
35 1
Вот только фамилии этих"россиян"не опубликовали,хотя мы и сами знаем .Ну а для Народа потуже пояса да подороже топливо!
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местный-2
12 0
Нефть пошла вниз,рубль следом за ней как ни странно,хотя нам недавно вещали,что рубль оторвался от нефтезависимости.
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местный-2
1 0
Нефть пошла вниз,рубль следом за ней как ни странно,хотя нам недавно вещали,что рубль оторвался от нефтезависимости.
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Евгения
7 0
Ну зарплата ещё не выросла а бензин уже подорожал.
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Вася
13 0
Только подобные вбросы актуальны до выборов, для создания видимости стабильности и благополучия...
а после будет - "все хорошо прекрасная маркиза" ... Не нужно забывать что все благополучие создаваемое в информационной среде, к реальности не имеет отношения. А реальность только более ужесточиться после выборов а может и перед ними...
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уехавший
13 0
"Россиянам предрекли рост зарплат"
Дату забыли указать!
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затяну я поясок по туже..
17 0
10:30, 12 ноября 2017
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду, который был установлен в 2009 году

В третьем квартале этого года разорились более 3200 компаний, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. В докладе эксперты говорят, что интенсивность банкротств за квартал увеличилась практически во всех отраслях. Наиболее серьезная ситуация в строительстве, торговле, пищевой промышленности и машинно-строительном комплексе. Специалисты объясняют это тем, что, во-первых, в России еще не было такого длительного периода падения доходов граждан, а, во-вторых, ключевая ставка снижается медленно и банковские кредиты остаются довольно дорогими."


Рамблер: чистый отток капитала из рф вырос в три раза.

псам хозяина повысят содержание, а для остальных предвидится галлопирующая инфляция.
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спасибо путину за это..
17 0
Ну зарплата ещё не выросла а бензин уже подорожал.
она уже по цене как у хохлов, при том что они нефть покупают. за рубежом
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Ветер перемен...
16 0
Ага б...ь,повысят зарплату где-то в другой России, в другом параллельном мире.
Ждите,крепитесь,удачи вам,крепкого здоровья.
Ё..ый стыд. 8-(
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жека
9 4
Вот только фамилии этих"россиян"не опубликовали,хотя мы и сами знаем .Ну а для Народа потуже пояса да подороже топливо!
Что вы все ноите, для народа то плохо, то ещё хуже...не нравится, выходи говори, а не сдесь пиши..и вообще, народ молчит, значит доволен)))
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54321
5 2
да ладно вам, сказали зарплата вырастит - радуйтесь
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Дон Хенаро 49675
18 0
Дмитрий Анатольевич Медведев
Сечин Игорь Иванович
Усманов Алишер Бурханович
Братья Роттенберги
ну и наконец Владимир Владимирович Путин))))
У них всегда стабильный рост зарплат воровских....
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Ъ
0 0
Денег не бывает много, их бывает мало.
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ника
8 0
да ладно вам, сказали зарплата вырастит - радуйтесь
веселится и ликует весь народ! вот теперь заживем
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Миша, это шедевр!
0 0
Россияне обречены на рост зарплат.
Михаил, вы забыли добавить последний абзац по технологии "бэк":
Как ранее отмечал ВГ, царский золотой рубль был свободно конвертируемой валютой (и ссылочку лихую).
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Армянский коммунист
2 0
Дон Хенаро:
Дмитрий Анатольевич Медведев
Сечин Игорь Иванович
Усманов Алишер Бурханович
Братья Роттенберги
ну и наконец Владимир Владимирович Путин))))
У них всегда стабильный рост зарплат воровских....
Путин на конец?
Шалун.
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россияне бывают разные
4 0
Вот только фамилии этих"россиян"не опубликовали,хотя мы и сами знаем .Ну а для Народа потуже пояса да подороже топливо!
Путин весной подписал указ о наращивании численности вооруженных сил РФ более чем в два раза (в прошлом году было 800 тысяч, в этом году — 1 миллион 900 тысяч)", а ее кормить надо и хорошо. Да еще 450 тыс. псов режима нацгвардии Указом, изданным им в мае этого года, вооруженные силы РФ фактически подчиняются Росгвардии" плюс полиция……..не считая прокуратур и прочих псов власти, плюс сама власть и того получается , что если не каждый второй , то третий уж точно, с солидной ложкой, на одного с сошкой.
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а че там у хохлов?
8 0
она уже по цене как у хохлов, при том что они нефть покупают. за рубежом
Реальная Средняя з.п в Украине $250. В Росии $299 а не та которую озвучивакт зомбовещание.
а в Украине домашнее молоко от 5ти до 10ти гривен литр . в зависимости от региона. а творог домашний от тридцати до пятидесяти за кг.

такое же соотношение цен с российскими,практически и на все продукты.
одна гривна чуть больше двух рублей.

и почему не привести данные средней зарплаты ,где Грузия опередила "великую" РФ на 20 ненавистных американских долларов? И это за 2016 год вставания с колен
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Взгляд со стороны
12 0
Интересно, как будут расти зарплаты тех россиян, которые не работают в бюджетной сфере? Т.к. их зарплаты зависят только от воли и степени жадности работодателей. А это зарплаты большей части работающего населения страны. Или нам будут втюхивать как всегда рост средней заработной платы в купе с доходами топ менеджеров и работодателей. Как этот бред надоел. Ну наелись уже разного рода "лапши" дальше некуда.
ответить
аватар
бандеровец с Кузни
5 0
Реальная Средняя з.п в Украине $250. В Росии $299 а не та которую озвучивакт зомбовещание.
а в Украине домашнее молоко от 5ти до 10ти гривен литр . в зависимости от региона. а творог домашний от тридцати до пятидесяти за кг.

такое же соотношение цен с российскими,практически и на все продукты.
одна гривна чуть больше двух рублей.

и почему не привести данные средней зарплаты ,где Грузия опередила "великую" РФ на 20 ненавистных американских долларов? И это за 2016 год вставания с колен
ну о прибалтах, поляках а тем более финах когда то бывшие в империи и говорить то стыдно.
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такие то дела
10 0
Всё это прекрасно растёт и развивается. И медицина и образование и Регулярно растут также пенсии и пособия, РУБЛЬ . Падают цены на водку, интернет, связь, ЖКХ . Не забывайте об этом!
Со стабильностью вас господа!
Даже когда рухнули мировые цены на нефть, у нас бензин растет.- ибо стабильность есть стабильность.
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Андрей
0 0
Интересно, как будут расти зарплаты тех россиян, которые не работают в бюджетной сфере? Т.к. их зарплаты зависят только от воли и степени жадности работодателей. А это зарплаты большей части работающего населения страны. Или нам будут втюхивать как всегда рост средней заработной платы в купе с доходами топ менеджеров и работодателей. Как этот бред надоел. Ну наелись уже разного рода "лапши" дальше некуда.
А вы думаете бюджетникам добавят?Значит премия меньше будет,зарплата такая же и останется
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Миша
0 0
веселится и ликует весь народ! вот теперь заживем
При капитализме никогда не повышали заплаты по прогнозам. Повышения зарплат добиваются созданием мощных профсоюзов, забастовками и стачками. Ожиданием можно добиться лишь снижения зарплат.
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