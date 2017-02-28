В воздухе витает смесь ароматов разных блюд, царит атмосфера кулинарного шоу. Почти…

Но это съёмки проекта «Леди Спорт Кузбасс» в гриль-баре ресторане «Жара» второй этап «Презентация здорового образа жизни»!

Участницы проекта показали себя хозяйками, принимающими гостей. Но и к приёму гостей, нужно подготовиться тщательно. В этом конкурсанткам уже помогли партнёры-визажисты проекта Юлия Гецман, Кристина Сиворонова, студия красоты «Огонь», салон красоты «Петра».

Make-up, укладка и в путь! По правилам проекта на каждом этапе присутствуют новые члены жюри, для того чтобы избежать предвзятого мнения по предыдущим этапам. Они оценивали конкурсанток по следующим критериям: вкус блюда, внешний вид блюда, внешний вид и устная речь участницы, позиционирование своего здорового образа жизни и, конечно, неизменной остается мотивация.

Украсить блюда участницам проекта «Леди Спорт Кузбасс» помог шеф-повар гриль-бара «Жара» Денис Игнаев, буквально за несколько минут каждое блюдо превращалось в произведение искусства!

Главная задача участницы — зажечь интерес к тому, как живет она, что делает для себя и своей семьи, что называет она здоровым образом жизни. Ну и, конечно, блюда восхитили жюри! Второй этап проекта «Леди Спорт Кузбасс» показал участниц хозяйками, которые прекрасно готовят и заботятся о здоровье всей семьи.

Некоторые блюда настолько поразили жюри, что Лилия Королькова, генеральный директор компании «Сытный дом», после выступления попросила рецепт и разрешение внести десерт в праздничное меню предприятия у участницы Роксаны Мансуровой. Каждый кемеровчанин сможет попробовать пирожное «Роксана», заказав его с доставкой в офис или домой в компании «Сытный дом».

Участница Ирина Коваленко вынесла на суд жюри уникальный рецепт приготовления печени марала. А мужчины оценили подход Яны Захаровой к приготовлению завтрака, обеда и ужина — её блюда легко помещаются в большую корзину для пикника и всегда могут быть под рукой.

Участница Светлана Дериглазова приготовила для членов жюри не только полезный и вкусный салат, но и настоящего домашнего сала, показав, если хочешь-в меру можно! На этом, правда, Светлана не остановилась, поразив членов жюри букетами из овощей.

Многие члены жюри выделили Елену Лумбову, которая приготовила восхитительные витаминные напитки: кисель из натуральных соков ягод и фруктов, чай из трав, собранных всей семьей в течение лета, домашний йогурт.

Наградой за старания девушек в этот соревновательный день стали стильные, красивые, нежные букеты от партнёров проекта, цветочной мастерской «Лето».

Прошло два этапа проекта «Леди Спорт Кузбасс», жюри выставило свои оценки.

Участницы почти на финишной прямой, и до финала остался всего один этап! 19 ноября, в воскресенье, в 16.00 пройдёт заключительный этап проекта «Леди Спорт Кузбасс» под названием «Хобби» в караоке-клубе «Белый рояль»! Хочешь оценить, насколько творческими могут быть участницы спортивного проекта?! Тогда 19 ноября в 16.00 приходи, вход свободный. А пока отдай свой голос за полюбившуюся участницу на сайте ледиспорт.рф !

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