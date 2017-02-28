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В кузбасские школы внедрили электронные учебники

Сегодня 12:00
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://kkoleso.livejournal.com

В департаменте образования и науки Кемеровской области рассказали об электронных учебниках для школьников.

В рамках федеральной образовательной программы до 2020 года кузбасские школы закупили электронные издания. На это выделяли деньги федерального и областного бюджетов.

Изначально книги поступают в информационно-библиотечный центр на базе Кузбасского регионального института повышения квалификации, затем в школьные информационно-библиотечные центры, а оттуда во все школы региона.

«Доступ к каталогу обучающемуся организован в режиме онлайн в любом месте для воспроизведения на компьютере или личном мобильном устройстве», — сообщили корреспонденту ВашГород.ру в региональном департаменте образования.

В каталог включили 500 художественных и познавательных книг и 480 учебников.

Накануне о внедрении электронных учебников сообщили и красноярские школы. Таким образом школы намерены разгрузить детей — ежедневно приходится носить по несколько учебников. Для электронных пособий требуется только одно устройство, а если его нет, то учителя открывают книги на интерактивных досках.

«Электронная образовательная среда совместима с учебным планом, синхронизируется с виртуальными классными журналами и дневниками учеников. Дома ученик сможет зайти в „свой“ учебник с домашнего компьютера и посмотреть, что нужно выполнить к следующему уроку», — рассказала руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

Она уточнила, что использовать электронные учебники необязательно, при желании можно заниматься по бумажным книгам.

При дистанционном обучении педагог сможет в системе дать задание ученику, проверить его и оставить заметки к работе. Таким же образом можно действовать при отмены уроков в сильные морозы.

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Комментарии 3
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Оксана
4 1
Давно пора уже это внедрить. Сколько можно тратить деньги на эти бумажные носители. да еще детей грузить полным рюкзаком учебников...
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Алина
1 1
Я была прилежным учеником и носила с собой все учебники, боялась, что со мной не поделятся или сосед по парте тоже не возьмет книгу с собой. Тяжеловато было носить, теперь проблемы со спиной. Молодцы, что внедряют, это правильно
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Андрей
0 0
Деградация детей продолжается,у меня просто нет слов!Зачем вобще в школу ходить залез в компьютер одним глазом читай,другим играй или д\з делать оочень удобно,тут же в интернете ответы скачал и играй дальше.
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