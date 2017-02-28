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Для расширения торговой сети и ремонта продадут акции «Магнита» на $ 700 миллионов

Сегодня 12:05
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Основатель и акционер розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий планирует продать принадлежащие ему акции на сумму около 700 миллионов долларов.

Как сообщает ura.ru, вырученные средства направят на расширение торговой сети, ремонт существующих магазинов, программу вертикальной интеграции бизнеса и выкуп нового выпуска бумаг.

Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки. В следующем году «Магнит» планирует открыть свыше двух тысяч «магазинов у дома», 21 гипермаркет и магазины «Магнит Семейный», а также 670 магазинов дрогери.

Как ранее сообщал ВашГород.ру из-за обвала стоимости своих акций, торговая сеть «Магнит» готовится к сокращениям персонала. Работы могут лишиться 15% сотрудников головного офиса. В регионах же места могут потерять до 30% работников.

Комментарии 6
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местный-2
2 1
Странное желание ,продавать акции на снижении.Понятно только одно,что Галицкий не хозяин этого бизнеса.
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Вася
0 5
Странное желание ,продавать акции на снижении.Понятно только одно,что Галицкий не хозяин этого бизнеса.
развитие бизнеса - это тоже бизнес, агрессивная экспансия и зихват торговых территорий в совокупности могут принести больше дивидендов и увеличить стоимость компании.
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ирина
0 1
развить бизнес для блага жителей города это замечательно. открыл пять магазинов, сделай спортивное поле в квартале этого района. спасибо вам скажут.
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местный-2
0 0
развитие бизнеса - это тоже бизнес, агрессивная экспансия и зихват торговых территорий в совокупности могут принести больше дивидендов и увеличить стоимость компании.
Публичная компания показывает рост только за счет открытия новых магазинов(разве нет?) и как следствие увеличения выручки???Но это может быть и развод лохов.... как версия.
Такое разве не возможно?
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жека
8 1
Странное желание ,продавать акции на снижении.Понятно только одно,что Галицкий не хозяин этого бизнеса.
Сливают пока вообще не обесценились... и в сша жить и не тужить, да за путина агитировать из за бугра... Какое расширение в умирающей стране?
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Кам 873
0 0
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин возглавил обновленный рейтинг самых дорогих топ-менеджеров по версии Forbes В год он получает $37 миллионов или 6 млн. руб. в день

При этом вчера государство бросило 900 миллиардов рублей на поддержку банка ВТБ. Выделенная сумма в 1,7 раза превышает годовые расходы федерального бюджета на образование и вдвое - сумму, которая уходит на здравоохранение.
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