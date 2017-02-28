Основатель и акционер розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий планирует продать принадлежащие ему акции на сумму около 700 миллионов долларов.

Как сообщает ura.ru, вырученные средства направят на расширение торговой сети, ремонт существующих магазинов, программу вертикальной интеграции бизнеса и выкуп нового выпуска бумаг.

Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки. В следующем году «Магнит» планирует открыть свыше двух тысяч «магазинов у дома», 21 гипермаркет и магазины «Магнит Семейный», а также 670 магазинов дрогери.

Как ранее сообщал ВашГород.ру из-за обвала стоимости своих акций, торговая сеть «Магнит» готовится к сокращениям персонала. Работы могут лишиться 15% сотрудников головного офиса. В регионах же места могут потерять до 30% работников.