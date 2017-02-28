В Новокузнецке организовали горячую линию по вопросам уборки снега.

В ведомстве пояснили, что специалисты комитета ЖКХ и представители администраций районов совершают еженедельные объезды и контролируют процесс уборки дворов от снега.

Очередной рейд прошёл 13 ноября в Центральном и Орджоникидзевском районе. Некоторые УК получили замечания за неисполнение своих обязательств по уборке снега. Недочёты должны быть ликвидированы не позднее сегодняшнего дня, сообщили в администрации города.

Если же замечания не будут устранены, то все материалы будут переданы в Государственную жилищную инспекцию. Также проверка и рейды территорий производится внепланово на основании жалоб жителей.

В ведомстве отметили, что сообщить о ненадлежащей уборке дворов можно по телефонам горячей линии.

Центральный район: 32−22−56

Орджоникидзевский район: 32−04−66

Заводской район: 32−05−08

Кузнецкий район: 37−14−97

Новоильинский район:32−06−26

Куйбышевский район: 32−07−31

Комитет ЖКХ администрации города: 71−04−33

Помимо этого, свои жалобы можно направить по электронной почте на адреса администраций районов и комитета ЖКХ.

Ранее Ваш Город.ру рассказывал, как в Кузбассе контролируют процесс уборки снега, а также как обстоят дела с уборкой дорог в Новокузнецке.