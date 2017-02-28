Долгожданное событие пройдёт уже на этой неделе.

Прийти поболеть за участниц и насладиться ярким шоу может каждый. Тем более, вход абсолютно бесплатный.

ВашГород.ру на протяжении нескольких недель рассказывал о конкурсе, в котором приняли участие 75 девушек.

Напомним, что до финала дошли только четыре из них, справившиеся со всеми заданиями. Отметим, что за время конкурса участниц ждали знакомства с известными и интересными людьми нашего города, мастер-классы от жюри проекта, занятия по фотопозированию, актерскому мастерству и сценической речи, визажу и стилю, съемки, запись роликов, фотосессии.

Сейчас четыре конкурсантки получили последнее задание — фотосессия в стиле «Научная фантастика». Именно по его результатам жюри определит победительницу.

Она получит главный приз — iPhone 6s. Финалистки также не останутся без призов. Им достанутся: обучение в модельной школе, контракт с модельным агентством, обучение от PUDRA, разворот в журнале «Стольник».

«Такая концентрация красоты никого не оставит равнодушным!!!» — рассказали организаторы проекта.

Финал пройдёт 19 ноября в 17:00 в бар-ресторан DOSKI по адресу Металлургов, 16.



В шоу программе:

— выступление Лаборатории зрелищ «Dell'Arte»

— научное шоу от КУЗНИЦА НАУК

— световое шоу от Шоу-проект FENRIR

— танцевальные номера от Школы танцев 2В_Ladies

— музыкальное исполнение от Анастасии Дивиной