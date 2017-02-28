Кемеровчане назвали главные городские проблемы. Об этом написали в группе «Мэру на заметку».

«Предлагаю участникам группы высказаться, кому какие проблемы города кажутся важными. Начну с себя и перечислю, какие вопросы жизни города для меня существенные», — написал кемеровчанин Андрей Герман.

В городе мало удобного общественного транспорта, а имеющийся не соблюдает расписание, считает Андрей. Беспокоит жителей и чистота улиц — не только мусор на тротуарах, а большие участки земли, которые способствуют появлению грязи и пыли.

Жителям также хотелось бы сильнее влиять на управляющие компании.

Кемерово нуждается в «озеленении» — те парки, которые есть в городе, не соответствуют требованиям к зелёному городскому пространству. Кроме зон отдыха, необходимы парковки — продолжать регулировать стоянки запретительными знаками нельзя, требуются современные наземные и подземные сооружения, а не просто выделенная земля.

Кроме того, ежегодно встаёт вопрос об уборке снега — и пешеходы, и водители сильно зависят от погоды, снегопад создаёт неприятности. Горожанин советует пересмотреть схемы управления уборки снега. Напомним, ВашГород.ру писал, что в Кузбассе проконтролируют качество уборки снега и при необходимости задействуют больше людей и техники.

Для граждан, в том числе для льготников, нужны дешёвые земли под индивидуальное строительство жилья. Властям следует начать формировать участки и получать прибыль за счёт продажи этих земель.

Для малого и микробизнеса стоит создать более благоприятные условия, это должно стать приоритетной задачей властей. При развитии малых предприятий можно решить вопрос занятости населения.

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