Нередко горожане в соцсетях делятся важными событиями и предупреждают друг друга об опасности.
Заботливые прокопчане последние несколько дней распространяют в соцсети информацию о маньяке, который орудует в городе.
«Народ, говорят, что на Березовой роще маньяк завёлся. Кто-нибудь в курсе? Я с Березовой и не слышала, а у меня трое деток, а освещения на улицах — ноль!».
«Слышала мельком про маньяка, кто, что знает?».
И таких сообщений можно найти в соцсети десятки. Вот только удивительно, что никакой подробной информации о том, что маньяк делает со своими жертвами, сколько людей уже пострадало и откуда все эти данные взялась — нет. При этом, по мнению прокопчан, органы бездействуют. Поэтому остаётся последняя инстанция — соцсети.
В пресс-службе СУ Следственного комитета по Кемеровской области ВашГород.ру рассказали, что информация, которую жители массово копируют в соцсетях, не соответствует действительности. Паниковать не стоит.
К слову, об этом же говорят и самые внимательные пользователи из Прокопьевска:
«Там всю жизнь маньяки. Ничего, вечером там часто гуляю, жива и здорова».
«Сколько живу там, столько и слышу про разных маньяков».
Отметим, что фейковые страшилки в соцсетях — уже дело привычное. ВашГород.ру писал и о придуманной наркотической жвачке, и о потерявшихся детях, которых на самом деле давно нашли, и о фальшивых сборах.
Поэтому, прежде чем распространять в соцсети или в реальной жизни какую-либо информацию, подумайте о том, что это может быть чья-то злая шутка.
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Над взрослыми он сначала надругается (естественно. с извращениями!), а потом съедает.
С детьми проще: он их сразу на фарш и органы перерабатывает.
А у нас органы правопорядка будут до последнего скрывать даже если маньяк и будут и почерк одинаковый....потому что появление маньяка это для них нереальная головная боль, внимание со стороны начальства и т.д. поэтому наши доблестные сотрудники полиции маньяка признают когда это уже будет очевидно для всех
А у нас органы правопорядка будут до последнего скрывать даже если маньяк и будут и почерк одинаковый....потому что появление маньяка это для них нереальная головная боль, внимание со стороны начальства и т.д. поэтому наши доблестные сотрудники полиции маньяка признают когда это уже будет очевидно для всех
А у нас органы правопорядка будут до последнего скрывать даже если маньяк и будут и почерк одинаковый....потому что появление маньяка это для них нереальная головная боль, внимание со стороны начальства и т.д. поэтому наши доблестные сотрудники полиции маньяка признают когда это уже будет очевидно для всех
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