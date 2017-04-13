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ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция водителей в соцсетях

Сегодня 13:45
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Instagram.com

Россияне с юмором отреагировали на необходимость установки знака «Шипы» на свой автомобиль.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, штраф за отсутствие буквы «Ш» на заднем стекле составляет 500 рублей. При этом, согласно статье 27.13 КоАП, задержание транспортного средства за данное нарушение не применяется. То есть отправить машину на штрафстоянку за отсутствие знака «Шипы» или «Начинающий водитель» инспектор не имеет права.

Однако инспектор ДПС имеет право запретить эксплуатировать автомобиль. А именно, он может попросить вас в любом ближайшем магазине приобрести этот знак, наклеить на автомобиль и только потом разрешит продолжить движение.

Автомобилисты по-разному отреагировали на подобное требования. Многие из них начали делится фотографиями в социальных сетях.

#шипанутаястрана #знакШ #знакшипы #priv186 #приветсколес #мояюгра #хмао

Публикация от Привет С Колес ХМАО (@priv186)

О наболевшем.. А вот что клеить, ежели на прошлосезонной резине из всего обилия шипов остался самый стойкий и одинокий борец с ледяным покрытием, а? #гибдд #думажжёт #бездаривовласти #отнечегоделать #себесделаютолькотакой #Repost @sergey_feesh (@get_repost) ...и тут все дружно побежали покупать себе "Ш". Потому, что законы у нас не умеют ясно объяснять зачем и почему, а умеет только формулировать наказание Я решил себе сделать так: каковы законы, таково и отношение к ним и их исполнение! В данном случае принцип "чем хуже, тем лучше" как нельзя кстати. Всё по ПОГОСТу!! Надеюсь, продержится долго #рассея #шипы #ша #шэ #идиотизм #гост #пдд #бред

Публикация от Анастасия Соломина (@nasty_girl_83)

#оберег от штрафа #этороссия#нашидороги#зимняярезина#шипы#знакшипы

Публикация от Evgeniya Lapina (@ewlapina)

Комментарии 16
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Дон Хенаро 49675
7 4
Последний знак не по стандартам сделан))))))
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Веста
4 1
Оштрафованный - просто красавчик!!))))
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Водитель ПАЗа
5 23
горит пукан у водятлов..и жмотятся из за 40 рублей на наклейку. скупердяе
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Армянский коммунист
12 23
Не вижу ничего смешного, или безопасность у нас из области юмора?
Ну ну.
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жека
7 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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ян
3 2
Гаишники не имеют права выписывать штраф за отсутствие буквы. Шшшшш!
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Анонимный пользователь
23 1
Не вижу ничего смешного, или безопасность у нас из области юмора?
Ну ну.
Так в том то и дело что не безопасность, а показуха)))
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Армянский коммунист
11 13
Так в том то и дело что не безопасность, а показуха)))
Впереди находящийся водитель предупреждает Вас,что у него тормозной путь короче, это ПОКАЗУХА?
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Вася
12 9
Впереди находящийся водитель предупреждает Вас,что у него тормозной путь короче, это ПОКАЗУХА?
Да ты совсем больной что ли ?! Знак в ПДД был введен во времена СССР - когда шипованые покрышки считались новомодным средством, и даже роскошью. Все остальные смертные ездили на так называемой "всесезонке" то есть на обычной резине которую используют каждый. И вот тогда это действительно была необходимость так как реально выручало знание того что впереди едущий автомобиль может резко затормозить. На сегодняшний день когда обычная фрикционная резина( или как ее в народе любят называть липучка) редко уступает шипованой резине на обычном городском покрытии. Поэтому в современных реалиях отпадает необходимость в использовании данного знака. Данная инициатива нашей госдуры ни чем не мотивирована и не обоснованна, кроме глупых штрафов!
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А
9 10
Что за евреи(автолюбители), жалко 25р на наклейку.
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Я
6 1
Мне не жалко 40 рублей. Я просто не хочу клеить что то на стекло!!!
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777
0 0
Мне не жалко 40 рублей. Я просто не хочу клеить что то на стекло!!!
Во-во.клоунов делают.бред.
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егор
0 0
применяется в зимний сезон, т.е. с 1 декабря!
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Артем
0 0
Почему такая истерия по этому поводу? В ПДД всегда была строчка о необходимости этого знака
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Про у кого нет шипов знак не Шипы
0 0
Про
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Андрей
0 0
Хпха надо бабам Ш клеить иногда такие Ш попадаются
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