Россияне с юмором отреагировали на необходимость установки знака «Шипы» на свой автомобиль.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, штраф за отсутствие буквы «Ш» на заднем стекле составляет 500 рублей. При этом, согласно статье 27.13 КоАП, задержание транспортного средства за данное нарушение не применяется. То есть отправить машину на штрафстоянку за отсутствие знака «Шипы» или «Начинающий водитель» инспектор не имеет права.

Однако инспектор ДПС имеет право запретить эксплуатировать автомобиль. А именно, он может попросить вас в любом ближайшем магазине приобрести этот знак, наклеить на автомобиль и только потом разрешит продолжить движение.

Автомобилисты по-разному отреагировали на подобное требования. Многие из них начали делится фотографиями в социальных сетях.

#шипанутаястрана #знакШ #знакшипы #priv186 #приветсколес #мояюгра #хмао Публикация от Привет С Колес ХМАО (@priv186) Апр 13 2017 в 6:51 PDT