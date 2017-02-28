Десятки танцоров со всей Сибири сойдутся в чемпионате в «Сити Молле».

9 и 10 декабря здесь пройдёт масштабный танцевальный чемпионат Winter of the City. Участники покажут себя в хип-хопе, дэнс-холле, брейк-дансе. Самых талантливых определят судьи из Новосибирска.

Генеральный информационный партнёр чемпионата — ВашГород.ру. Мы покажем читателям самые яркие кадры с мероприятия, расскажем о лучших моментах и победителях.

Чемпионат начинается в 15:00 9 и 10 декабря на сцене на первом этаже «Сити Молла». Посмотреть на танцы могут все желающие. Телефон для справок — 8−913−122−75−63.

Напомним, в начале декабря в Новокузнецке пройдёт масштабный творческий фестиваль «Арт-Сибирь».