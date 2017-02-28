Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

В «Сити Молле» на большом чемпионате сойдутся танцоры со всей Сибири

Сегодня 15:10
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Десятки танцоров со всей Сибири сойдутся в чемпионате в «Сити Молле».

9 и 10 декабря здесь пройдёт масштабный танцевальный чемпионат Winter of the City. Участники покажут себя в хип-хопе, дэнс-холле, брейк-дансе. Самых талантливых определят судьи из Новосибирска.

Генеральный информационный партнёр чемпионата — ВашГород.ру. Мы покажем читателям самые яркие кадры с мероприятия, расскажем о лучших моментах и победителях.

Чемпионат начинается в 15:00 9 и 10 декабря на сцене на первом этаже «Сити Молла». Посмотреть на танцы могут все желающие. Телефон для справок — 8−913−122−75−63.

Напомним, в начале декабря в Новокузнецке пройдёт масштабный творческий фестиваль «Арт-Сибирь».

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
+
0 1
это разве танцоры...кое что трясы, а не танцоры
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ