Роспотребнадзор в текущем учебном году организовал проверки в 175 образовательных учреждениях. Под контроль также попали и 17 поставщиков продукции.
Специалисты исследовали около тысячи проб готовых блюд и примерно 500 образцов продуктов для приготовления пищи, сообщили в Роспотребнадзоре. Эксперты проверяли их на соответствие микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
В лаборатории обнаружили нарушения, в результате составили 275 протоколов о нарушениях. Образовательные учреждения должны выплатить штрафы общей суммой почти миллион рублей.
Ранее ВашГород.ру писал, что в кузбасских школах внедрили электронные учебники.
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Получается, что оштрафовали родителей. Именно на это и рассчитывали хитрецы из Роспотребнадзора.