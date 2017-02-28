Роспотребнадзор в текущем учебном году организовал проверки в 175 образовательных учреждениях. Под контроль также попали и 17 поставщиков продукции.

Специалисты исследовали около тысячи проб готовых блюд и примерно 500 образцов продуктов для приготовления пищи, сообщили в Роспотребнадзоре. Эксперты проверяли их на соответствие микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

В лаборатории обнаружили нарушения, в результате составили 275 протоколов о нарушениях. Образовательные учреждения должны выплатить штрафы общей суммой почти миллион рублей.

Ранее ВашГород.ру писал, что в кузбасских школах внедрили электронные учебники.