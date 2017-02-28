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В Прокопьевске увеличилась цена за проезд

Сегодня 15:55
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ural56.ru

Горожане сообщают, что на некоторых маршрутах проезд теперь стоит дороже.

Несколько дней назад стоимость проезда с 18 рублей до 21 подняли в автобусе № 59. А с сегодняшнего дня цена за билет возрастёт до 20 рублей на маршруте № 60, рассказали в Управлении по транспорту и связи Прокопьевска.

Отметим, что в СМИ появилась информация о грядущем массовом повышении цены с 18 до 20 рублей. Отмечается, что вырастет проезд практически на всех городских маршрутках. Изменения коснутся автобусов № 30, 31, 32, 19, 24, 101, 109, 140, 154.

Однако в ведомстве эти сведения не подтвердили, заявив, что никаких официальных заявлений от частных перевозчиков у них нет. Поэтому о массовом повышении говорить пока не приходится.

Сами же частники отмечают, что такие меры — необходимость. Поскольку обслуживание транспорта постоянно дорожает, не говоря уже о ценах на топливо.

Напомним, не так давно цена за проезд выросла в Новокузнецке. Изначально маршрутчики собирались повысить цены на проезд с 18 до 25 рублей. Новокузнечане резко отреагировали: даже призывали бойкотировать маршрутки. А перевозчики устроили акцию протеста, снизив цену проезда до 16 рублей.

Однако цены всё-таки повысили до 20 или 22 рублей в зависимости от маршрута.

Комментарии 2
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Андрей
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Сомов
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еще бы качество повысилось, а то каждый третий водитель Унтерменш
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