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Глава Хакасии обвинил кузбасских чиновников в пиаре и запретил им летать к Агафье Лыковой

Сегодня 16:00
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ruvera.ru

Глава Хакасии Виктор Зимин раскритиковал отшельницу Агафью Лыкову, а помощь, которую ей оказывают кузбасские чиновники он назвал пиаром.

Такое заявление Виктор Зимин сделал во время «Прямой линии», когда один из обратившихся попросил помочь добраться до места, где живёт Агафья Лыкова, чтобы принять старообрядческую веру.

Глава Хакасии ответил, что отшельница не является патриархом старообрядческой церкви. Да и если республика будет помогать всем, кто захочет принять ту или иную веру, будет сложно. Хотя Зимин заявил, что уважительно относится к старообрядцам и ничего против них не имеет.

Кроме того, отшельница живет в заповедной зоне, где запрещена любая хозяйственная деятельность. А на помощь одной таежной отшельнице тратятся миллионы рублей.

«Конечно, может быть, не вся жизнь измеряется деньгами, но она измеряется иногда справедливостью. Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полеты, связь, авиация», — цитирует информагентства «Хакасия» главу региона.

В завершении ответа глава Хакасии негативно оценил поддержку, которую в последние годы оказывают Лыковой чиновники из Кузбасса. Он отметил, что «соседи пиарятся» и запретил им полеты. Тем более, что Агафье Лыковой много раз предлагали переехать в город или село.

«Ещё раз борт придёт, вы нарушили закон страны, не имеете права туда ни садиться, ни прилетать», — категорично заявил Зимин.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Амана Тулеева и Агафью Лыкову связывает давняя дружба. Их первая встреча состоялась осенью 1997 года, когда губернатор побывал на ее заимке. С тех пор губернатор постоянно оказывает помощь отшельнице. Хотя территориально заимка Лыковой относится к Хакасии и находится в заповедной зоне.

Комментарии 15
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Андрей
9 1
Бабки они там отмывают,потратить миллин ни на что,у нас своих отшельников бомжей хватает,что то им никто не помогает
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30 1
хоть один адекват нашелся! действительно нафиг к ней мотаться, один пиар!
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humpty-dumpty
4 4
В цело, мысли правильные. Но вот Хакасия - это что, отдельная страна?
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Анонимный пользователь
0 1
В цело, мысли правильные. Но вот Хакасия - это что, отдельная страна?
Почему отдельная?
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Местный
19 1
Предлагаю, чтобы ей там не скучно было рядом построить угольный разрез в 500 м, как положено по нормам.
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Анонимный пользователь
3 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Там речь не про нарушение воздушного пространства, а про то что вертолет садится на заповедную территорию.
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Анонимный пользователь
3 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Так причем здесь воздушное пространство хакасии? - он говорит, что в заповеднике вертолётам нельзя совершать посадки, и хоз деятельность там запрещена.
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Местный
1 0
Предлагаю, чтобы ей там не скучно было рядом построить угольный разрез в 500 м, как положено по нормам.
Забыл, бабушка Агафья живет же на территории Хакасии - значит идея с разрезом не прокатит
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ника
7 0
хоть один адекват нашелся! действительно нафиг к ней мотаться, один пиар!
сидит свежим воздухом дышит, и продукты заказывает, ей на вертолете привозят.какая она после этого отшельница ? кому надо ее опекать пожалуйста за свой счет
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Денис
0 0
Абсолютно с Вами согласен, Виктор!!!!
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Про
3 0
Мне помогайте без вертолёта я в городе живу
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Горожанин
2 0
Бабки они там отмывают,потратить миллин ни на что,у нас своих отшельников бомжей хватает,что то им никто не помогает
Детям больным помощь требуется. Тому же хоспису !!!
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Может я что-то не понимаю?
0 0
А по моему Виктор Зимин просто заревновал!
Собственно, кто ему не даёт помогать Лыковой?
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Горожанин
0 0
А не старой бабули капризы выполнять. Не хочет она,видите ли,ближе к людям переезжать!
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1
0 0
Солидарен с ним, все четко и по чеснаку. Когда стране было трудно - Лыковы сбежали в тайгу. Дочь за отца Лыкова конечно не в ответе, но пусть она уж живет в людях, чем тратить такие деньги на полеты и пр. не жирновато ли
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