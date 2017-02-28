Глава Хакасии Виктор Зимин раскритиковал отшельницу Агафью Лыкову, а помощь, которую ей оказывают кузбасские чиновники он назвал пиаром.

Такое заявление Виктор Зимин сделал во время «Прямой линии», когда один из обратившихся попросил помочь добраться до места, где живёт Агафья Лыкова, чтобы принять старообрядческую веру.

Глава Хакасии ответил, что отшельница не является патриархом старообрядческой церкви. Да и если республика будет помогать всем, кто захочет принять ту или иную веру, будет сложно. Хотя Зимин заявил, что уважительно относится к старообрядцам и ничего против них не имеет.

Кроме того, отшельница живет в заповедной зоне, где запрещена любая хозяйственная деятельность. А на помощь одной таежной отшельнице тратятся миллионы рублей.

«Конечно, может быть, не вся жизнь измеряется деньгами, но она измеряется иногда справедливостью. Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полеты, связь, авиация», — цитирует информагентства «Хакасия» главу региона.

В завершении ответа глава Хакасии негативно оценил поддержку, которую в последние годы оказывают Лыковой чиновники из Кузбасса. Он отметил, что «соседи пиарятся» и запретил им полеты. Тем более, что Агафье Лыковой много раз предлагали переехать в город или село.

«Ещё раз борт придёт, вы нарушили закон страны, не имеете права туда ни садиться, ни прилетать», — категорично заявил Зимин.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Амана Тулеева и Агафью Лыкову связывает давняя дружба. Их первая встреча состоялась осенью 1997 года, когда губернатор побывал на ее заимке. С тех пор губернатор постоянно оказывает помощь отшельнице. Хотя территориально заимка Лыковой относится к Хакасии и находится в заповедной зоне.