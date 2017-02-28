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Оперативное предупреждение: в Кузбасс идут лютые морозы

Сегодня 16:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Volyn.tabloyid.com

МЧС предупреждает кузбассовцев о похолодании до -34°С.

По сообщению МЧС по Кемеровской области, в ночь с 15 на 16 ноября в Кузбассе ожидается резкое понижение температуры до -24, -29°С. При этом в северных районах может быть при прояснении до -30, -34°С.

Также в ведомстве предупредили о тумане и гололедице.

В такую погоду кузбассовцев просят быть предельно внимательными на дорогах, поскольку из-за пара и выхлопных газов видимость существенно снижается. Также под особый контроль стоит взять пожилых людей, детей и инвалидов. Соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печей и обогревателей.



Комментарии 5
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аватар
54321
1 0
Мы все умрём?
Да, мы все умрём! На конец-то! Ё-хо!
ответить
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АБВГДейка
1 0
Мы все умрём?
Когда нибудь, обязательно!
ответить
аватар
Вenz
0 0
А что, МЧС, МВД ничего не планируют для оказания помощи, в случае возникновения нештатной ситуации?
А городские аварийные службы дежурить усиленно будут?
А на дорогах патрулирование или посты будут?
ответить
аватар
я
0 1
А что, МЧС, МВД ничего не планируют для оказания помощи, в случае возникновения нештатной ситуации?
А городские аварийные службы дежурить усиленно будут?
А на дорогах патрулирование или посты будут?
Все аварийные и коммунальные службы во главе с МЧС будут укладывать плитку в сквере Вызова так как все идёт по плану.
ответить
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