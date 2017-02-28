МЧС предупреждает кузбассовцев о похолодании до -34°С.

По сообщению МЧС по Кемеровской области, в ночь с 15 на 16 ноября в Кузбассе ожидается резкое понижение температуры до -24, -29°С. При этом в северных районах может быть при прояснении до -30, -34°С.

Также в ведомстве предупредили о тумане и гололедице.

В такую погоду кузбассовцев просят быть предельно внимательными на дорогах, поскольку из-за пара и выхлопных газов видимость существенно снижается. Также под особый контроль стоит взять пожилых людей, детей и инвалидов. Соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печей и обогревателей.







