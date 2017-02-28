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Покупки в METRO теперь можно совершать в рассрочку

Сегодня 16:45
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vestikavkaza.ru

Райффайзенбанк и METRO запустили карту для предпринимателей с отсрочкой платежа.

Воспользоваться ею смогут представители малого бизнеса. Как пояснили в банке, использовать карту можно в магазине сети. При этом есть возможность оплатить товар не сразу, а после покупки. Не позднее чем через 45 дней. При этом никакой процент за рассрочку не взимается.

Ещё один бонус — кэшбэк до 10% на покупки в METRO.

«На рынке до сих пор не было кредитования юридических лиц под нулевую ставку. С помощью совместной карты банка и METRO юридические лица фактически могут пополнять свой оборотный капитал не через кредитную линию с процентами, а через отсрочку по карте. Лимит по карте мы предоставляем по упрощенной схеме, без дополнительных документов — от 30 000 до 250 000 рублей», — рассказал руководитель управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанка Роман Зильбер.

В банке пояснили, что до конца года планируют выпустить около 1000 таких карт.

Система работает по следующей схеме: карту прикрепляют к счёту юрлица или предпринимателя. Также с карты можно снимать наличные и вносить их. Оформить карту можно как в банке, так и в магазине.

Комментарии 2
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Читатель
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Ну все, приплыли. Продукты в кредит
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Соня
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Актуально будет в 2018, когда увеличивают налоги малому и среднему бизнеcу. В проекте приказа Минэкономразвития, который опубликован на сайте ведомства, установлено новое значение коэффициента-дефлятора K1 — 2,083. Изменение к значению 2015 года — 1,798 — составляет 15,9%, и это самый высокий рост за все время действия ЕНВД. Именно на столько вырастет налогооблагаемая база, с которой предприниматель обязан заплатить налог.
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