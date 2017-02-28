Райффайзенбанк и METRO запустили карту для предпринимателей с отсрочкой платежа.
Воспользоваться ею смогут представители малого бизнеса. Как пояснили в банке, использовать карту можно в магазине сети. При этом есть возможность оплатить товар не сразу, а после покупки. Не позднее чем через 45 дней. При этом никакой процент за рассрочку не взимается.
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«На рынке до сих пор не было кредитования юридических лиц под нулевую ставку. С помощью совместной карты банка и METRO юридические лица фактически могут пополнять свой оборотный капитал не через кредитную линию с процентами, а через отсрочку по карте. Лимит по карте мы предоставляем по упрощенной схеме, без дополнительных документов — от 30 000 до 250 000 рублей», — рассказал руководитель управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанка Роман Зильбер.
В банке пояснили, что до конца года планируют выпустить около 1000 таких карт.
Система работает по следующей схеме: карту прикрепляют к счёту юрлица или предпринимателя. Также с карты можно снимать наличные и вносить их. Оформить карту можно как в банке, так и в магазине.
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