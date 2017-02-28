Любители альпинизма устраивают в Новокузнецке торжественный вечер «ALP42».
Гостям обещают интересные видеопрезентации с восхождений, экспедиций и походов, награждение лучших спортсменов области, мини-лотерею и так далее.
«Приглашаем всех желающих! Каждому пришедшему — подарок!» — обещают организаторы.
Торжественный вечер пройдёт 8 декабря с 19:30 в бизнес-центре City, в конференц-зале. Любые вопросы можно задать по телефону 8−913−331−52−25 или по почте 42alp@mail.ru. Желающих поучаствовать просят прислать на почту фотопрезентацию, видеофильм в любом формате.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.