В Новокузнецке особым детям показали научные эксперименты
Сегодня 07:40
Особые ребятишки из Новокузнецка сходили в «Кузницу наук».
Там дети запустили торнадо, потрогали звук и даже сыграли на бесструнной арфе. А ещё для ребят и их близких показали эксперимент-шоу «Лёд и пламень». Как ВашГород.ру сообщил фотограф-волонтёр Юрий Лобачёв, опыты с жидким азотом удивили не только детей, но и взрослых.
Напомним, детям-инвалидам в Новокузнецке регулярно организуют увлекательный досуг. Например, осенью ребята пожили в палаточном лагере на берегу Обского моря, а прошлой зимой прокатились на собачьей упряжке.
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