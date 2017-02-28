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Обвиняемую по делу «пьяного мальчика» признали виновной

15 ноября 22:13
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
РИА Новости

Ольгу Алисову, обвиняемую по делу о «пьяном мальчике», суд признал виновной.

Женщина допустила халатность при вождении, перевела ситуацию из опасной в аварийную и допустила наезд на ребёнка, сказала судья. Об этом пишет «Газета.ру».

Телеграм-канал Life Shot сообщил, что Алисовой назначили три года колонии. Плюс возмещение морального ущерба родным в размере 2 500 000 рублей и оплату похорон мальчика — за это женщина заплатит 61 650 рублей.

Добавим, Алисова в зале суда сообщила, что сожалеет о случившемся. Но считает, что произошёл несчастный случай.

Напомним, женщина сбила в Подмосковье шестилетнего Алёшу Шимко. Мальчик скончался. Результаты медицинской экспертизы шокировали многих: согласно им, ребёнок на момент аварии был пьян. Сибиряки даже подписывали петицию за привлечение Алисовой к ответственности.

Позже выяснилось, что экспертиза показала такой результат из-за халатности сотрудника. А женщина же сбила мальчика, так как в момент аварии отвлеклась на телефонный разговор.

Комментарии 2
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Армянский коммунист
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Что-то в лесу сдохло,в России появился честный судья.
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