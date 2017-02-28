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Дорогу празднику: Новокузнецк готовят к Новому году

Сегодня 10:10
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Город готовят к Новому году.

На площади Маяковского установили деревянную горку. Когда мороз окрепнет, её покроют снегом и зальют водой.

На площади Торжеств же накапливают материал для фигур. Там к зимнему празднику появятся Дед Мороз со Снегурочкой и символ наступающего года — собака.

Напомним, на прошлой неделе в городе установили каркасы для новогодней ёлки. Как «ТВН» рассказал глава Центрального района Николай Маслов, праздничное дерево планируют поставить к 25 ноября, максимум — 1 декабря.

Также в городе включили зимнюю иллюминацию на фонтанах у администрации города и у драмтеатра. Загорелись малые световые формы на улицах Гончарова, на Октябрьском и Металлургов. Постепенно праздничная иллюминация заработает и на других городских улицах.

Комментарии 3
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z
1 4
Сча на выходных растает. Где таких потешных чиговноежиков набирают? Хочу себе парочку.
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Горожанка
1 0
Новость "замечательная"- если учесть, что на елку обязывают предприятия и УК выделять деньги.В администрации денег нет вот пусть горожане сами себе деньги собирают и ставят.. ......Слов нет-многоточия....
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ААА
0 0
Новость "замечательная"- если учесть, что на елку обязывают предприятия и УК выделять деньги.В администрации денег нет вот пусть горожане сами себе деньги собирают и ставят.. ......Слов нет-многоточия....
А потом скажут; " Администрация города, при личной помощи губернатора!"
Бюджетные деньги растратили, а теперь народ обдирают!!!
Товарища Джугашвили на них нет....
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