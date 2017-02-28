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Сбербанк запускает акцию по потребительским кредитам со сниженными ставками

Сегодня 11:00
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Сбербанк

Сбербанк запускает новогоднюю акцию со сниженными фиксированными ставками по потребительским кредитам.

Снижение составило 0,4−7,4 п.п. и коснулось кредитов на сумму от 250 тысяч рублей. Ставки в рамках акции составят 12,5−13,5% на кредиты от 500 тысяч рублей и 14,5−15,5% на кредиты от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. По потребительскому кредиту на рефинансирование от 500 000 рублей новая ставка составит 12,5%.

«Сбербанк подготовил традиционное новогоднее предложение по потребительским кредитам, сделав в этом году акцент на достаточно высоких суммах. Это связано с тем, что ближе к концу года мы видим потребность в увеличении суммы кредита. В частности, в ноябре-декабре интерес наших клиентов к кредитам на суммы более 250 тысяч рублей увеличивается в среднем на 40%, — отмечает управляющий директор дивизиона „Занять и сберегать“ Сбербанка Сергей Широков. — Минимальные ставки (12,5% и 14,5% в зависимости от суммы кредита) можно получить при оформлении потребительского кредита без обеспечения в Сбербанк Онлайн или потребительского кредита под поручительство в офисе банка».

В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.

Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе потребительского кредитования.

Сибирский банк ПАО Сбербанк.

Комментарии 1
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Вы держитесь там!
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Берите кредиты, работайте что-бы выжить, кушайте капусту и смотрите телевизор ! Всего вам доброго!)
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