Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Авто

Уазик с лопатой и внедорожник-снегоуборщик: как кузбассовцы борются со снегом

Сегодня 11:20
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Небольшой мастер-класс от наших земляков, как нужно чистить дороги.

С наступлением зимы все хотят ходить по очищенным тропинкам и ездить по гладким дорогам. Однако коммунальщики по тем или иным причинам не всегда выполняют свои функции. Как оказалось, кузбассовцы и сами в силах справиться со снегом. В первую очередь с помощью смекалки и находчивости.

Жители Яшкинского района вышли из положения. Теперь на улицах курсирует вот такое чудо техники. Владелец внедорожника не пожалел машины и прикрепил к переднему бамперу снегоуборочную металлическую лопату. Сразу скажем, и владелец, и соседи довольны.

В группе во «ВКонтакте», где опубликовали фото, пользователи дружно хвалят Андрюху — владельца чудо Тойоты. Там же жители Яшкино пояснили, что владелец универсальной машины ждал пока дороги почистят, а потом «психанул, ковш прилепил».

Как выяснилось, уборка снега собственными силами, точнее силами личного автомобиля, для жителей Кемеровской области дело привычное. Кузбассовцы с удовольствием похвастались друг перед другом своими снегоочистительными изобретениями.

Например, в Кемерове есть вот такая Нива.

Ещё и такие фотографии показали.

А ещё обмолвились, что «в Берёзовском Уазик с лопатой гоняет».

Ранее ВашГород.ру рассказывал, что в Кемеровской области уборка дорог от снега происходит по мере необходимости, однако не позднее чем через шесть часов после окончания снегопада.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
как то так
0 0
Коммунальщиков не дождёшься,вот и приходится народу выкручиваться самим!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ