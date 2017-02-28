Колёсные диски марок Cross Street, Alcasta и Megami попали под отзыв.
Причина — несоответствие маркировки фактическим характеристикам. Речь идёт о максимальной нагрузке, пишет портал «Колёса.ру». В то же время подтверждённая нагрузка соответствует требованиям изготовителя, добавляет издание, так что угроза исключена.
Отзовут диски, которые продали в России с октября 2016 года по март 201 7 года. Это Cross Street, модель CR-08 (артикул 9 131 836, 9 131 715) типоразмер 16×6,5J. У Alcasta это модель М20 (артикул 9 123 491) типоразмер 16×6,5J. У Megami — модель MGM-3 (артикул 9 189 544) типоразмер 15×6,0J.
Всех, кто купил эти диски, попросят поменять их. Работы сделают бесплатно.
Напомним, летом в России отзывали более чем 17 тысяч машин «Ниссан Датсун». Производитель допустил ошибку при замене материала топливной трубки, и из-за этого в авто была возможна утечка топлива и даже возгорание.
Ещё ранее в России отзывали «Субару» — модели «Импреза» и «Форестер», проданные с сентября 2007-го по октябрь 2010 года.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.