В Кемерове с 17 ноября по-новому станут работать два светофора.

Специалисты настроили фазу «промтакт»: машинам и пешеходам двигаться нельзя, этот промежуток времени даётся для тех, кто завершает проезд перекрёстка.

До четырёх секунд промтакт увеличится на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменской, до двух секунд — у дома № 75 на проспекте Ленина (остановка «Фабричная»), сообщили городские власти.

Ранее стало известно, что в этом году в городе начнут работать 10 новых камер фиксации нарушений ПДД, писал ВашГород.ру. Кроме того, накануне на двух улицах в Кемерове запретили парковку.