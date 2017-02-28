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В Кемерове по-новому настроили два светофора

Сегодня 11:29
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация города Кемерово

В Кемерове с 17 ноября по-новому станут работать два светофора.

Специалисты настроили фазу «промтакт»: машинам и пешеходам двигаться нельзя, этот промежуток времени даётся для тех, кто завершает проезд перекрёстка.

До четырёх секунд промтакт увеличится на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Каменской, до двух секунд — у дома № 75 на проспекте Ленина (остановка «Фабричная»), сообщили городские власти.

Ранее стало известно, что в этом году в городе начнут работать 10 новых камер фиксации нарушений ПДД, писал ВашГород.ру. Кроме того, накануне на двух улицах в Кемерове запретили парковку.

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