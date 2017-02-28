В сильный снегопад и при гололёде в городах значительно увеличивается число мелких ДТП — с материальным ущербом. Участники не уезжают с места, ожидая сотрудников ГАИ, тем самым создают на дорогах пробки. Однако оформить документы в таком случае закон позволяет без участия инспекторов. При этом аварии с пострадавшими оформляют только сотрудники ГАИ.

Европротокол

По европротоколу можно оформить ДТП:

если в аварии участвуют только две машины

нет пострадавших

по предварительной оценке, сумма ущерба не более 50 тысяч рублей

у обоих водителей есть полис ОСАГО

обстоятельства не вызывают разногласий у участников

водители трезвы, виновный признаёт вину и нанесённый ущерб.

Если все эти условия выполнены, можно заполнять бланк извещения о ДТП, который прикреплён к полису ОСАГО. Порядок заполнения есть и на сайте ГАИ. Не забудьте включить «аварийку» и выставить знак на расстоянии 15 метров от машин!

В документе необходимо описать:

схему аварии

характер повреждений

персональные данные

другие детали.

Заполнять бланк извещения о ДТП нужно шариковой ручкой. Оба участника аварии заполняют свою колонку, а обратную сторону — каждый самостоятельно. После этого оба экземпляра разъединяют, подписывают на лицевой стороне, под информацией и под согласием. На обратной стороне своего бланка нужно поставить собственную подпись. Вообще все изменения нужно заверять подписью.

Кроме того, нужно как можно скорее сделать фото и/или видео результатов ДТП. На кадрах должно быть видно:

расположение машин и их регистрационные номера

общий план с домами и ТЦ в кадре

крупно: повреждения машин и детали, например, тормозной путь.

Лучше проверить страховые полисы друг друга по базе Российского Союза Автостраховщиков, это можно сделать онлайн.

После аварии в течение пяти дней нужно обратиться к страховщикам с оригиналом европротокола и показаниями очевидцев (если они есть).

На словах

Тут всё просто — участники мелкой аварии могут договориться между собой и не оформлять ДТП. Можно взять расписку — мол, я такой-то, претензий нет, взял столько-то денег на полировку царапины.

После съёмки видео повреждений машины нужно убрать с дороги, иначе нарушителям грозит штраф — 1000 рублей.

В каких случаях вызывать сотрудников ГИБДД

Если что-то вызывает разногласия — обстоятельства аварии, повреждения или другое — об аварии нужно сообщить в полицию, чтобы получить указания о месте оформления документов.

Водителям необходимо записать фамилии и адреса очевидцев, а также сделать фото и/или видео аварии (положение друг ко другу, расстояние до знаков, следы, повреждения и так далее) и убрать машины с дороги.

То же нужно сделать тем, у кого нет бланка — заснять ДТП и позвонить в дежурную часть.

Если ущерб серьёзный (более 50 тысяч рублей) и выполнены условия из пункта 1, то участники могут сделать фото и видео аварии, а после этого оставить место аварии и поехать в ГАИ.

Счастливой дороги!