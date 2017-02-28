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Как оформить ДТП без инспекторов ГАИ — инструкция

Сегодня 07:30
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
avtoradio.ru, by.utro.news, auto.mail.ru, severpost.ru, auto.tut.by, smashauto.ru

В сильный снегопад и при гололёде в городах значительно увеличивается число мелких ДТП — с материальным ущербом. Участники не уезжают с места, ожидая сотрудников ГАИ, тем самым создают на дорогах пробки. Однако оформить документы в таком случае закон позволяет без участия инспекторов. При этом аварии с пострадавшими оформляют только сотрудники ГАИ.

Европротокол

По европротоколу можно оформить ДТП:

  • если в аварии участвуют только две машины
  • нет пострадавших
  • по предварительной оценке, сумма ущерба не более 50 тысяч рублей
  • у обоих водителей есть полис ОСАГО
  • обстоятельства не вызывают разногласий у участников
  • водители трезвы, виновный признаёт вину и нанесённый ущерб.

Если все эти условия выполнены, можно заполнять бланк извещения о ДТП, который прикреплён к полису ОСАГО. Порядок заполнения есть и на сайте ГАИ. Не забудьте включить «аварийку» и выставить знак на расстоянии 15 метров от машин!

В документе необходимо описать:

  • схему аварии
  • характер повреждений
  • персональные данные
  • другие детали.

Заполнять бланк извещения о ДТП нужно шариковой ручкой. Оба участника аварии заполняют свою колонку, а обратную сторону — каждый самостоятельно. После этого оба экземпляра разъединяют, подписывают на лицевой стороне, под информацией и под согласием. На обратной стороне своего бланка нужно поставить собственную подпись. Вообще все изменения нужно заверять подписью.

Кроме того, нужно как можно скорее сделать фото и/или видео результатов ДТП. На кадрах должно быть видно:

  • расположение машин и их регистрационные номера
  • общий план с домами и ТЦ в кадре
  • крупно: повреждения машин и детали, например, тормозной путь.

Лучше проверить страховые полисы друг друга по базе Российского Союза Автостраховщиков, это можно сделать онлайн.

После аварии в течение пяти дней нужно обратиться к страховщикам с оригиналом европротокола и показаниями очевидцев (если они есть).

На словах

Тут всё просто — участники мелкой аварии могут договориться между собой и не оформлять ДТП. Можно взять расписку — мол, я такой-то, претензий нет, взял столько-то денег на полировку царапины.

После съёмки видео повреждений машины нужно убрать с дороги, иначе нарушителям грозит штраф — 1000 рублей.

В каких случаях вызывать сотрудников ГИБДД

Если что-то вызывает разногласия — обстоятельства аварии, повреждения или другое — об аварии нужно сообщить в полицию, чтобы получить указания о месте оформления документов.

Водителям необходимо записать фамилии и адреса очевидцев, а также сделать фото и/или видео аварии (положение друг ко другу, расстояние до знаков, следы, повреждения и так далее) и убрать машины с дороги.

То же нужно сделать тем, у кого нет бланка — заснять ДТП и позвонить в дежурную часть.

Если ущерб серьёзный (более 50 тысяч рублей) и выполнены условия из пункта 1, то участники могут сделать фото и видео аварии, а после этого оставить место аварии и поехать в ГАИ.

Счастливой дороги!

Комментарии 7
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Василий
2 0
Всё равно как-то страшновато самому оформлять ДТП без гаишников. Что-нибудь не так заполнишь и виноватым останешься. Кто оформлял уже ДТП по европротоколу, поделитесь, сложно или нет?
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ААА
3 0
Всё равно как-то страшновато самому оформлять ДТП без гаишников. Что-нибудь не так заполнишь и виноватым останешься. Кто оформлял уже ДТП по европротоколу, поделитесь, сложно или нет?
Закарючку в европротоколе не там ткнул и остался без оплаты страхового случая!
Нашим страховщикам лишь бы не платить!
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z
1 3
Всё равно как-то страшновато самому оформлять ДТП без гаишников. Что-нибудь не так заполнишь и виноватым останешься. Кто оформлял уже ДТП по европротоколу, поделитесь, сложно или нет?
Какая то большая нае..ка, можно все тоже самое делать и без финансирования гайцэв-чиговноежиков, содержания застраховщиков, и выплаты налогов за каждую процедурену.
Тупо сели гражданам на голову, вместо того чтобы работать.
Судя по результатам этим наголовоседам выгодно не приводить в порядок дороги, безопасность и прочее...
Тупо вызвали независимого эксперта на место, он оценит и ущерб и более профессионально составит по физическим законам , а не по связям судиев схему дтп.
Назачем паразитов плодить? Ну вот что такого делают полезного банкиры и страховщики для народа?

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ххх
7 0
Всегда волновал вопрос: как узнать, стоя там на месте, что ущерб менее 50-ти тысяч? А вообще, в европротоколе очень много подводных камней.
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Андрей
2 2
Гемора больше,на месте виновник согласился,потом в отказную пошел,по судам бегать еще,тем более сейчас не дают такой бланк дтп
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Я
0 0
Вызывайте аваркома, цена вопроса в пределах 3000руб. можно поискать подешевле и всегда иметь его телефон при себе. Он все оформит, сфотает, сделает доки для ГИБДД без ошибок, подскажет что нужно написать заявление, что сегодня не сможешь прибыть в ГИБДД по сем.обстоятельствам, чтобы не сидеть там ночами, ГИБДД тебя вызовут в другой день на определенное время, выдадут справку о ДТП, оштрафуют за грязный номер, отсутствие тех.осмотра и прочее и виновник пойдет ремонтировать свою машину за свой счет, а потерпевший бодаться в страховую.
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*
0 0
Какая то большая нае..ка, можно все тоже самое делать и без финансирования гайцэв-чиговноежиков, содержания застраховщиков, и выплаты налогов за каждую процедурену.
Тупо сели гражданам на голову, вместо того чтобы работать.
Судя по результатам этим наголовоседам выгодно не приводить в порядок дороги, безопасность и прочее...
Тупо вызвали независимого эксперта на место, он оценит и ущерб и более профессионально составит по физическим законам , а не по связям судиев схему дтп.
Назачем паразитов плодить? Ну вот что такого делают полезного банкиры и страховщики для народа?

Не пойдет.

Таких "независимых" экспертов - пруд пруди. И каждая сторона ДТП вызовет, естественно, своего "независимого".
И дальше уже будет борьба "независимостей".

Пусть уж лучше ГИБДД этим занимается. Там порядка больше.
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