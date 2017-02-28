В сильный снегопад и при гололёде в городах значительно увеличивается число мелких ДТП — с материальным ущербом. Участники не уезжают с места, ожидая сотрудников ГАИ, тем самым создают на дорогах пробки. Однако оформить документы в таком случае закон позволяет без участия инспекторов. При этом аварии с пострадавшими оформляют только сотрудники ГАИ.
Европротокол
По европротоколу можно оформить ДТП:
Если все эти условия выполнены, можно заполнять бланк извещения о ДТП, который прикреплён к полису ОСАГО. Порядок заполнения есть и на сайте ГАИ. Не забудьте включить «аварийку» и выставить знак на расстоянии 15 метров от машин!
В документе необходимо описать:
Заполнять бланк извещения о ДТП нужно шариковой ручкой. Оба участника аварии заполняют свою колонку, а обратную сторону — каждый самостоятельно. После этого оба экземпляра разъединяют, подписывают на лицевой стороне, под информацией и под согласием. На обратной стороне своего бланка нужно поставить собственную подпись. Вообще все изменения нужно заверять подписью.
Кроме того, нужно как можно скорее сделать фото и/или видео результатов ДТП. На кадрах должно быть видно:
Лучше проверить страховые полисы друг друга по базе Российского Союза Автостраховщиков, это можно сделать онлайн.
После аварии в течение пяти дней нужно обратиться к страховщикам с оригиналом европротокола и показаниями очевидцев (если они есть).
На словах
Тут всё просто — участники мелкой аварии могут договориться между собой и не оформлять ДТП. Можно взять расписку — мол, я такой-то, претензий нет, взял столько-то денег на полировку царапины.
После съёмки видео повреждений машины нужно убрать с дороги, иначе нарушителям грозит штраф — 1000 рублей.
В каких случаях вызывать сотрудников ГИБДД
Если что-то вызывает разногласия — обстоятельства аварии, повреждения или другое — об аварии нужно сообщить в полицию, чтобы получить указания о месте оформления документов.
Водителям необходимо записать фамилии и адреса очевидцев, а также сделать фото и/или видео аварии (положение друг ко другу, расстояние до знаков, следы, повреждения и так далее) и убрать машины с дороги.
То же нужно сделать тем, у кого нет бланка — заснять ДТП и позвонить в дежурную часть.
Если ущерб серьёзный (более 50 тысяч рублей) и выполнены условия из пункта 1, то участники могут сделать фото и видео аварии, а после этого оставить место аварии и поехать в ГАИ.
Счастливой дороги!
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Нашим страховщикам лишь бы не платить!
Тупо сели гражданам на голову, вместо того чтобы работать.
Судя по результатам этим наголовоседам выгодно не приводить в порядок дороги, безопасность и прочее...
Тупо вызвали независимого эксперта на место, он оценит и ущерб и более профессионально составит по физическим законам , а не по связям судиев схему дтп.
Назачем паразитов плодить? Ну вот что такого делают полезного банкиры и страховщики для народа?
Тупо сели гражданам на голову, вместо того чтобы работать.
Судя по результатам этим наголовоседам выгодно не приводить в порядок дороги, безопасность и прочее...
Тупо вызвали независимого эксперта на место, он оценит и ущерб и более профессионально составит по физическим законам , а не по связям судиев схему дтп.
Назачем паразитов плодить? Ну вот что такого делают полезного банкиры и страховщики для народа?
Таких "независимых" экспертов - пруд пруди. И каждая сторона ДТП вызовет, естественно, своего "независимого".
И дальше уже будет борьба "независимостей".
Пусть уж лучше ГИБДД этим занимается. Там порядка больше.