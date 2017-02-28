Мошенники выманивают средства у россиян теперь уже и в соцсетях.
Единичные случаи были и ранее, однако осенью их число выросло в разы. Чаще всего жулики ищут потенциальных жертв во «ВКонтакте», в официальных группах крупных банков. На удочку попадаются те, кто оставлял в сообществах жалобу на работу компании или просьбу о консультации. Мошенники под видом банковских работников пишут пользователям и выманивают информацию об их карте, после чего похищают с неё деньги.
Для большей убедительности жулики даже инициируют смс-сообщение клиенту с одноразовым паролем. Это достаточно организовать, имея логин и пароль человека от онлайн-банка, пишет «Коммерсантъ».
Крупные банки об этой угрозе знают и уже с ней борются. Но и самих клиентов просят быть осторожными — не передавать никому смс-коды банка, информацию о карте, логин и пароль для личного кабинета на сайте банка. Для проверки любой информации, полученной в соцсети, лучше связываться с компанией по телефону. Поможет и установление расходных лимитов на месяц: если мошенникам и удастся получить доступ к карте, они не смогут снять больше, чем назначено.
Напомним, мошенники в России нередко обманывают людей, желающих взять кредит. Также дельцы предлагают сделать за деньги справку об отсутствии судимости, которая на самом деле бесплатна. Жулики начали наживаться и на врачах и гражданах, продающих товары в интернете.
Как уже сообщал ВашГород.ру, россиянам нужно быть осторожными из-за выхода новых купюр, так как мошенники, скорее всего, будут использовать их для наживы. Также не стоит верить людям, которые ходят по домам, представляются участниками госпрограммы оповещения населения и просят показать СНИЛС.
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А чем заняты наши доблестные правоохранительные органы, почему они молчат, не отчитываются, не поражают нас огромными цифрами количества пойманных жуликов?
А может этих цифр нет вообще и НИ ОДНОГО жулика так и не поймано?
То-то они так расплодились, а спасение утопающих - дело рук самих утопающих, а органы в засаде?
А чем заняты наши доблестные правоохранительные органы, почему они молчат, не отчитываются, не поражают нас огромными цифрами количества пойманных жуликов?
А может этих цифр нет вообще и НИ ОДНОГО жулика так и не поймано?
То-то они так расплодились, а спасение утопающих - дело рук самих утопающих, а органы в засаде?
Да вы что...о чем вы? У них сейчас дел по горло....они борются с волонтерами и руководителями штабов Навального...это нужнее и важнее...он же покушается на святое...на право нашего Гаранта быть пожизненно "избранным" правителем всея Руси...все силы МВД ФСБ и т.д. брошены на злодеев-волонтеров...
Вечатлен силой русского языка.
Полагал, что на ВГ свободной транскрипцией владеет только одна журналистка, ан нет, оказывается две (предыдущая блестяще транскрипировала названия автоиномарок).
Михаил Ш, требую увеличить довольствие отдельным штатным сотрудникам. Веселее будет.
Да вы что...о чем вы? У них сейчас дел по горло....они борются с волонтерами и руководителями штабов Навального...это нужнее и важнее...он же покушается на святое...на право нашего Гаранта быть пожизненно "избранным" правителем всея Руси...все силы МВД ФСБ и т.д. брошены на злодеев-волонтеров...