Роспотребнадзор опубликовал рейтинг регионов по заболеванию ВИЧ. Наиболее сложная обстановка оказалась в Кемеровской области.
В Кузбассе на 100 тысяч населения приходится 145 случаев инфицирования, пишут «Известия». Средний уровень в России — 44,5 случаев заражения, то есть втрое меньше. Отмечается, что за девять месяцев с начала года в Кузбассе число заразившихся выросло на 12,4% по сравнению с 2016 годом.
В пятёрку самых тревожных регионов вошли также Иркутская, Новосибирская, Тюменская области и Пермский край. Медленнее всего ВИЧ распространяется в Северо-Кавказском округе.
По мнению наркологов, высокий уровень заболеваемости ВИЧ отмечается в областях, где велико число наркозависимых. Это объясняют не только заражением через инъекции, но и «половыми поведенческими расстройствами» при употреблении запрещённых веществ.
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раскаяние никак не обрятёш
основной источник заражения , медицинский инструмент.пример стоматология и хирургия.
а потом уже идет половое, бытовое и прочие.....
основной источник заражения , медицинский инструмент.пример стоматология и хирургия.
а потом уже идет половое, бытовое и прочие.....
основной источник заражения , медицинский инструмент.пример стоматология и хирургия.
а потом уже идет половое, бытовое и прочие.....
Показатель не верный.Если Кузбасс отнять,то % по России будет ниже.
Вот самим данным лучше не верить(ИМХО),ими можно манипулировать с целью....или ради,все равно никто не проверит.
Вирусы сперва порождают комп,а затем и пользователя.
Изначально было понятно, что "величие" президента познаётся в уровне жизни его страны, уровень жизни в россии даже до анголы не дотягивает
а воюем мы не переставая
Чечня, Дагестан, Карабах, Молдова, Грузия, Украина, Сирия.Ливия.....другое дело, что ИХТАМНЕТ
Не Кузбасс, а Кемерово в катастрофе то! Всю статистику области испортили, наркоманы областные! + свое дело делает ПРОСТИТУЦИЯ, но это и у нас.
А Новокузнецк всего-лишь в догоняющих!
Крым на ВЕЧНЫЕ САНКЦИИ
чего скулить?
пора возвращать краденное.
и менять бедоносца.
тогда все и наладится.
вон в Южной Корее полная нестабильность, сидит на киче несколько премьеров и президентов, а как развиваются........
и в противовес дебильная стабильность Северной. где и зеленка роскошь.