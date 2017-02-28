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Заболеваемость ВИЧ в Кузбассе втрое выше среднероссийского уровня

15 ноября 20:20
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cityreporter.ru

Роспотребнадзор опубликовал рейтинг регионов по заболеванию ВИЧ. Наиболее сложная обстановка оказалась в Кемеровской области.

В Кузбассе на 100 тысяч населения приходится 145 случаев инфицирования, пишут «Известия». Средний уровень в России — 44,5 случаев заражения, то есть втрое меньше. Отмечается, что за девять месяцев с начала года в Кузбассе число заразившихся выросло на 12,4% по сравнению с 2016 годом.

В пятёрку самых тревожных регионов вошли также Иркутская, Новосибирская, Тюменская области и Пермский край. Медленнее всего ВИЧ распространяется в Северо-Кавказском округе.

По мнению наркологов, высокий уровень заболеваемости ВИЧ отмечается в областях, где велико число наркозависимых. Это объясняют не только заражением через инъекции, но и «половыми поведенческими расстройствами» при употреблении запрещённых веществ.

Комментарии 24
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фома всея руси
14 2
вова объясняю почему тебя повесят.............ну ибо ты падла
раскаяние никак не обрятёш
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Анонимный пользователь
19 1
Это все от низкого уровня жизни
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фома всея руси
1 16
а тебе новокузнецк скажу что вы ничтожества-----РАЗВЕ НЕ Я ВАМ В ДВЕРИ СТУЧАЛ НА СИТИ-Н 3 ГОДА ЧТОБ ЧАСОВНЮ ИЛИ ХОТЯБЫ КРЕСТ ПОСТАВИЛИ ВО ДВОРЕ ГДЕ СПЕСИВЦЕВ ЖИЛ?
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санитар
13 14
Это все от низкого уровня жизни
это все из-за отсутствия медицины как таковой.
основной источник заражения , медицинский инструмент.пример стоматология и хирургия.
а потом уже идет половое, бытовое и прочие.....
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сми
5 0
Гибнуть стали чаще: министр здравоохранения назвал главные причины смертей Чаще всего жители регионов умирают от сердечных болезней и онкологии. продолжает расти смертность. Такая тенденция наметилась в 2014 г. и сохранилась в 2015-м. Как рассказал сегодня на заседании регионального правительства и.о. министра здравоохранения Игорь Трофимов, На своей первой пресс-конференции в июне Игорь Трофимов уже заявлял, что Россия находится «в состоянии эпидемии ВИЧ-инфекции».
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ложь
33 2
это все из-за отсутствия медицины как таковой.
основной источник заражения , медицинский инструмент.пример стоматология и хирургия.
а потом уже идет половое, бытовое и прочие.....
основной путь заражения - как раз неразборчивые половые связи и наркомания
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ложь
2 1
это все из-за отсутствия медицины как таковой.
основной источник заражения , медицинский инструмент.пример стоматология и хирургия.
а потом уже идет половое, бытовое и прочие.....
а бытовое - это как вообще?
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321
11 0
почему до сих пор на профилактических медосмотрах не проверяют на вич в таком случае?
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местный-2
0 0
"Средний уровень в России — 44,5 случаев заражения, то есть втрое меньше"
Показатель не верный.Если Кузбасс отнять,то % по России будет ниже.
Вот самим данным лучше не верить(ИМХО),ими можно манипулировать с целью....или ради,все равно никто не проверит.
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фома всея руси
0 5
а тебе новокузнецк скажу что вы ничтожества-----РАЗВЕ НЕ Я ВАМ В ДВЕРИ СТУЧАЛ НА СИТИ-Н 3 ГОДА ЧТОБ ЧАСОВНЮ ИЛИ ХОТЯБЫ КРЕСТ ПОСТАВИЛИ ВО ДВОРЕ ГДЕ СПЕСИВЦЕВ ЖИЛ?
да у меня тут часовня подгоре выросла..............а у вас ***** не выросло..............О КАК.
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Армянский коммунист
9 0
а бытовое - это как вообще?
Через порносайты.
Вирусы сперва порождают комп,а затем и пользователя.
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фома всея руси
0 3
да у меня тут часовня подгоре выросла..............а у вас ***** не выросло..............О КАК.
если кто не понял так я не против что часовня выросла................ПОДГОРЕ.............Я ПРОТИВ ЧТО МОЗГИ ВАМ ТРИ ГОДА ВЫНОСИЛ ЗА СПЕСИВЦЕВА НА СИТИ-Н...........НО ВЫ УБЛЮДКИ НЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ............
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фома всея руси
3 1
БЫЛО ПРИКОЛЬНО КОГДА В РАЗГОВОРЕ С ГЭБЭШНИКОМ ДОСТАЛ ПОСЛЕДНИЙ ТУЗ И ОН УБЕЖАЛ................КОГДА СКАЗАЛ ЧТО ОТ ВОВЫ ЕЛЬЦИНСКО-ГЭБЭШНОГО.........МЫ ПОТЕРЯЛИ В РАЙОНЕ 30 МИЛЛИОНОВ БЕЗ ВОЙНЫ И ГИТЛЕРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ответить
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руся
1 0
а тебе новокузнецк скажу что вы ничтожества-----РАЗВЕ НЕ Я ВАМ В ДВЕРИ СТУЧАЛ НА СИТИ-Н 3 ГОДА ЧТОБ ЧАСОВНЮ ИЛИ ХОТЯБЫ КРЕСТ ПОСТАВИЛИ ВО ДВОРЕ ГДЕ СПЕСИВЦЕВ ЖИЛ?
ты чо ужаленный жопу
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ФУ НАХУЙ
1 2
ты чо ужаленный жопу
МРАЗЬ
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123
4 1
БЫЛО ПРИКОЛЬНО КОГДА В РАЗГОВОРЕ С ГЭБЭШНИКОМ ДОСТАЛ ПОСЛЕДНИЙ ТУЗ И ОН УБЕЖАЛ................КОГДА СКАЗАЛ ЧТО ОТ ВОВЫ ЕЛЬЦИНСКО-ГЭБЭШНОГО.........МЫ ПОТЕРЯЛИ В РАЙОНЕ 30 МИЛЛИОНОВ БЕЗ ВОЙНЫ И ГИТЛЕРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эко тебя вштырило
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в 3 раза
1 4
Кузбасс - нам есть, чем "гордиться"!
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вот так
6 0
почему до сих пор на профилактических медосмотрах не проверяют на вич в таком случае?
для этого нужны средства, которых нет.
Изначально было понятно, что "величие" президента познаётся в уровне жизни его страны, уровень жизни в россии даже до анголы не дотягивает
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служивый
5 0
БЫЛО ПРИКОЛЬНО КОГДА В РАЗГОВОРЕ С ГЭБЭШНИКОМ ДОСТАЛ ПОСЛЕДНИЙ ТУЗ И ОН УБЕЖАЛ................КОГДА СКАЗАЛ ЧТО ОТ ВОВЫ ЕЛЬЦИНСКО-ГЭБЭШНОГО.........МЫ ПОТЕРЯЛИ В РАЙОНЕ 30 МИЛЛИОНОВ БЕЗ ВОЙНЫ И ГИТЛЕРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
по оценкам ООн все 50
а воюем мы не переставая
Чечня, Дагестан, Карабах, Молдова, Грузия, Украина, Сирия.Ливия.....другое дело, что ИХТАМНЕТ
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0000
0 4
Мне "нравиться" как Кемерово где не надо "обеляют"!
Не Кузбасс, а Кемерово в катастрофе то! Всю статистику области испортили, наркоманы областные! + свое дело делает ПРОСТИТУЦИЯ, но это и у нас.
А Новокузнецк всего-лишь в догоняющих!
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Я
0 0
сколько же у нас бичей в кузбассе. массовый отлов надо делать и изолировать от нормального общества.
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Армянский коммунист
6 0
сколько же у нас бичей в кузбассе. массовый отлов надо делать и изолировать от нормального общества.
Ну как-бы у бичей нет денег на наркоту и проституток,так что бичи не причём.
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Империя тайги
2 4
обменяли временно крым на свой конец.
Крым на ВЕЧНЫЕ САНКЦИИ
чего скулить?
пора возвращать краденное.
и менять бедоносца.
тогда все и наладится.
вон в Южной Корее полная нестабильность, сидит на киче несколько премьеров и президентов, а как развиваются........
и в противовес дебильная стабильность Северной. где и зеленка роскошь.
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