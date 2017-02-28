Использование интернет и IT-технологий в бизнесе — тренд современности. Тематические конференции помогают разобраться в этой сфере.

В крупных городах: Москве, Питере, Новосибирске подобные мероприятия стали обязательными для предпринимателей всех уровней. Бизнесмены Новокузнецка тоже стремятся идти в ногу со временем и с большим интересом относятся к подобному формату событий.

14 декабря 2017 г. в Новокузнецке, в банкет-холле «Шаляпин» пройдёт бизнес-конференция «SMM под ЁЛКОЙ». С 10:00 до 18:00 выступят 8 кузбасских экспертов интернет-маркетинга.

Темы докладов:

Контент-маркетинг: долго, дорого и жизненно необходимо?

Продающая картинка за 5 минут

Инстаграм: Бизнес аккаунn

Инстаграм: Личный блог

Комплексное продвижение Вконтакте без бюджета

Воронки продаж Вконтакте

Хайповый контент для Одноклассников

Как правильно выбрать подрядчика

Информация ориентирована на внедрение именно в местном бизнесе.

Цель конференции разрушить стереотип о том, что у нас нет своих профессионалов СММ-сферы. Они есть. У них есть интересные, реальные кейсы. Они готовы поделиться своим опытом и помочь местному бизнесу стать лучше и эффективнее.

«SMM под ЁЛКОЙ» — это совместный проект организатора мероприятий Дмитрия Нуриева и интернет-маркетолога Екатерины Ревицкой. Информацию о нас вы найдёте по ссылкам www.nurievevent.ru и https://vk.com/42marketing.

Подробную информацию о конференции, спикерах и темах докладов вы найдёте на сайте www.смм42.рф

На правах рекламы.