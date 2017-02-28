В Новокузнецке организовали горячую линию по вопросам уборки снега.
В ведомстве пояснили, что специалисты комитета ЖКХ и представители администраций районов совершают еженедельные объезды и контролируют процесс уборки дворов от снега.
Очередной рейд прошёл 13 ноября в Центральном и Орджоникидзевском районе. Некоторые УК получили замечания за неисполнение своих обязательств по уборке снега. Недочёты должны быть ликвидированы не позднее сегодняшнего дня, сообщили в администрации города.
Если же замечания не будут устранены, то все материалы будут переданы в Государственную жилищную инспекцию. Также проверка и рейды территорий производится внепланово на основании жалоб жителей.
В ведомстве отметили, что сообщить о ненадлежащей уборке дворов можно по телефонам горячей линии.
Помимо этого, свои жалобы можно направить по электронной почте на адреса администраций районов и комитета ЖКХ.
Ранее Ваш Город.ру рассказывал, как в Кузбассе контролируют процесс уборки снега, а также как обстоят дела с уборкой дорог в Новокузнецке.
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Встали на часок по раньше, проехались по своим районам, на рапорте доложили мэру. Получили от него ЦУ - и вперёд, к светлому будущему.
Да и снег не каждый день идёт.
А пока, 13.50, в кварталах Кузнецкого района, не видно ни одного дворника. В детсадах только копаются.
Встали на часок по раньше, проехались по своим районам, на рапорте доложили мэру. Получили от него ЦУ - и вперёд, к светлому будущему.
Да и снег не каждый день идёт.
А пока, 13.50, в кварталах Кузнецкого района, не видно ни одного дворника. В детсадах только копаются.
А лопатой они не могут.