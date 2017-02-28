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ЖКХ

Новокузнечанам рассказали, как бороться с плохой уборкой снега во дворах

15 ноября 12:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Inklincity.ru

В Новокузнецке организовали горячую линию по вопросам уборки снега.

В ведомстве пояснили, что специалисты комитета ЖКХ и представители администраций районов совершают еженедельные объезды и контролируют процесс уборки дворов от снега.

Очередной рейд прошёл 13 ноября в Центральном и Орджоникидзевском районе. Некоторые УК получили замечания за неисполнение своих обязательств по уборке снега. Недочёты должны быть ликвидированы не позднее сегодняшнего дня, сообщили в администрации города.

Если же замечания не будут устранены, то все материалы будут переданы в Государственную жилищную инспекцию. Также проверка и рейды территорий производится внепланово на основании жалоб жителей.

В ведомстве отметили, что сообщить о ненадлежащей уборке дворов можно по телефонам горячей линии.

  • Центральный район: 32−22−56
  • Орджоникидзевский район: 32−04−66
  • Заводской район: 32−05−08
  • Кузнецкий район: 37−14−97
  • Новоильинский район:32−06−26
  • Куйбышевский район: 32−07−31
  • Комитет ЖКХ администрации города: 71−04−33

Помимо этого, свои жалобы можно направить по электронной почте на адреса администраций районов и комитета ЖКХ.

Ранее Ваш Город.ру рассказывал, как в Кузбассе контролируют процесс уборки снега, а также как обстоят дела с уборкой дорог в Новокузнецке.

Комментарии 8
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читатель
18 0
И опять телефоны практически неработающие, днем туда не дозвониться, вечером дед вахтер вам заявляет, что он тут сидит двери охраняет, и максимум что может записать, а вот передаст он или нет заявку это не факт. Возникает вопрос смысл этих телефонов? Очередная отписка? Они уже показали себя во всей красе на работе "горячей линии" по отоплению. А ГЖИ тоже работают до 17 часов, в это время большинство людей сами на работе. Если даете телефоны, давайте рабочие после звонка на который будет результат.
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54321
8 0
Очередное отмывание денег. :) Просвистели и ладно, можно не работать. :)
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читатель
8 0
Очередное отмывание денег. :) Просвистели и ладно, можно не работать. :)
некоторые ук вообще начинают работать только под угрозой штрафов
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Из Кузнецка
12 0
Что тут скажешь? Только одно: и чиновники, и УК , и прочие образования не выполняют свои обязанности. Эти службы не разворотливые и не оперативные. Телефоны с ТАКОЙ пропускной способностью - это даже для с.Атаманово маловато будет. Да и какие телефоны? Что, нельзя дать задание районным главам на ежеутренний мониторинг снегоборьбы?
Встали на часок по раньше, проехались по своим районам, на рапорте доложили мэру. Получили от него ЦУ - и вперёд, к светлому будущему.
Да и снег не каждый день идёт.
А пока, 13.50, в кварталах Кузнецкого района, не видно ни одного дворника. В детсадах только копаются.
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Из Кузнецка
4 0
Что тут скажешь? Только одно: и чиновники, и УК , и прочие образования не выполняют свои обязанности. Эти службы не разворотливые и не оперативные. Телефоны с ТАКОЙ пропускной способностью - это даже для с.Атаманово маловато будет. Да и какие телефоны? Что, нельзя дать задание районным главам на ежеутренний мониторинг снегоборьбы?
Встали на часок по раньше, проехались по своим районам, на рапорте доложили мэру. Получили от него ЦУ - и вперёд, к светлому будущему.
Да и снег не каждый день идёт.
А пока, 13.50, в кварталах Кузнецкого района, не видно ни одного дворника. В детсадах только копаются.
Уже пора делать оргвыводы, не ждать весны.
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МАТЕМАТИК
16 0
Единственный выход СТУЧАТЬ выше! Видимо другого метода горожане не достойны! Скоро будет нормой по каждой соринке во дворе составлять коллективное письмо на имя Губернатора.
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y
2 0
А зачем объезжать и контролировать, взяли лопатки и вперед. Мы все контролируем, но ни чего не делаем девиз администрации?
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Хи-хи
3 0
А зачем объезжать и контролировать, взяли лопатки и вперед. Мы все контролируем, но ни чего не делаем девиз администрации?
Они привыкли только языком работать, да клаву тыкать.
А лопатой они не могут.
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