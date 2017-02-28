Новосибирск НовокузнецкКемерово Другой
18+
Гид по городу
Здоровый город
Недвижимость
Мнения
Обзоры
В ритме города
Фотогород
Происшествия
Справочник
Гид по городу

Новокузнечан приглашают на зрелищное шоу по случаю финала проекта «Я — модель»

15 ноября 14:00
аватар автора
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Долгожданное событие пройдёт уже на этой неделе.

Прийти поболеть за участниц и насладиться ярким шоу может каждый. Тем более, вход абсолютно бесплатный.

ВашГород.ру на протяжении нескольких недель рассказывал о конкурсе, в котором приняли участие 75 девушек.

Напомним, что до финала дошли только четыре из них, справившиеся со всеми заданиями. Отметим, что за время конкурса участниц ждали знакомства с известными и интересными людьми нашего города, мастер-классы от жюри проекта, занятия по фотопозированию, актерскому мастерству и сценической речи, визажу и стилю, съемки, запись роликов, фотосессии.

Сейчас четыре конкурсантки получили последнее задание — фотосессия в стиле «Научная фантастика». Именно по его результатам жюри определит победительницу.

Она получит главный приз — iPhone 6s. Финалистки также не останутся без призов. Им достанутся: обучение в модельной школе, контракт с модельным агентством, обучение от PUDRA, разворот в журнале «Стольник».

«Такая концентрация красоты никого не оставит равнодушным!!!» — рассказали организаторы проекта.

Финал пройдёт 19 ноября в 17:00 в бар-ресторан DOSKI по адресу Металлургов, 16.

В шоу программе:
 — выступление Лаборатории зрелищ «Dell'Arte»
 — научное шоу от КУЗНИЦА НАУК
 — световое шоу от Шоу-проект FENRIR
 — танцевальные номера от Школы танцев 2В_Ladies
 — музыкальное исполнение от Анастасии Дивиной

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Справочник
Новости Новосибирска - ВашГород.ру
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ