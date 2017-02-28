Нередко горожане в соцсетях делятся важными событиями и предупреждают друг друга об опасности.

Заботливые прокопчане последние несколько дней распространяют в соцсети информацию о маньяке, который орудует в городе.

«Народ, говорят, что на Березовой роще маньяк завёлся. Кто-нибудь в курсе? Я с Березовой и не слышала, а у меня трое деток, а освещения на улицах — ноль!». «Слышала мельком про маньяка, кто, что знает?».

И таких сообщений можно найти в соцсети десятки. Вот только удивительно, что никакой подробной информации о том, что маньяк делает со своими жертвами, сколько людей уже пострадало и откуда все эти данные взялась — нет. При этом, по мнению прокопчан, органы бездействуют. Поэтому остаётся последняя инстанция — соцсети.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по Кемеровской области ВашГород.ру рассказали, что информация, которую жители массово копируют в соцсетях, не соответствует действительности. Паниковать не стоит.

К слову, об этом же говорят и самые внимательные пользователи из Прокопьевска:

«Там всю жизнь маньяки. Ничего, вечером там часто гуляю, жива и здорова». «Сколько живу там, столько и слышу про разных маньяков».

Отметим, что фейковые страшилки в соцсетях — уже дело привычное. ВашГород.ру писал и о придуманной наркотической жвачке, и о потерявшихся детях, которых на самом деле давно нашли, и о фальшивых сборах.

Поэтому, прежде чем распространять в соцсети или в реальной жизни какую-либо информацию, подумайте о том, что это может быть чья-то злая шутка.