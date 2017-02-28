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Народные байки: прокопчан пугают несуществующим маньяком

15 ноября 13:25
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Karopka.ru

Нередко горожане в соцсетях делятся важными событиями и предупреждают друг друга об опасности.

Заботливые прокопчане последние несколько дней распространяют в соцсети информацию о маньяке, который орудует в городе.

«Народ, говорят, что на Березовой роще маньяк завёлся. Кто-нибудь в курсе? Я с Березовой и не слышала, а у меня трое деток, а освещения на улицах — ноль!».

«Слышала мельком про маньяка, кто, что знает?».

И таких сообщений можно найти в соцсети десятки. Вот только удивительно, что никакой подробной информации о том, что маньяк делает со своими жертвами, сколько людей уже пострадало и откуда все эти данные взялась — нет. При этом, по мнению прокопчан, органы бездействуют. Поэтому остаётся последняя инстанция — соцсети.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по Кемеровской области ВашГород.ру рассказали, что информация, которую жители массово копируют в соцсетях, не соответствует действительности. Паниковать не стоит.

К слову, об этом же говорят и самые внимательные пользователи из Прокопьевска:

«Там всю жизнь маньяки. Ничего, вечером там часто гуляю, жива и здорова».

«Сколько живу там, столько и слышу про разных маньяков».

Отметим, что фейковые страшилки в соцсетях — уже дело привычное. ВашГород.ру писал и о придуманной наркотической жвачке, и о потерявшихся детях, которых на самом деле давно нашли, и о фальшивых сборах.

Поэтому, прежде чем распространять в соцсети или в реальной жизни какую-либо информацию, подумайте о том, что это может быть чья-то злая шутка.

Комментарии 7
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*
5 3
Да, есть там маньяк.

Над взрослыми он сначала надругается (естественно. с извращениями!), а потом съедает.
С детьми проще: он их сразу на фарш и органы перерабатывает.
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Дон Хенаро 49713
2 7
А у нас органы правопорядка будут до последнего скрывать даже если маньяк и будут и почерк одинаковый....потому что появление маньяка это для них нереальная головная боль, внимание со стороны начальства и т.д. поэтому наши доблестные сотрудники полиции маньяка признают когда это уже будет очевидно для всех
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не важно
5 0
Дон Хенаро:
А у нас органы правопорядка будут до последнего скрывать даже если маньяк и будут и почерк одинаковый....потому что появление маньяка это для них нереальная головная боль, внимание со стороны начальства и т.д. поэтому наши доблестные сотрудники полиции маньяка признают когда это уже будет очевидно для всех
Мелко мыслишь, зри в корень
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С.Ю.
1 0
Дон Хенаро:
А у нас органы правопорядка будут до последнего скрывать даже если маньяк и будут и почерк одинаковый....потому что появление маньяка это для них нереальная головная боль, внимание со стороны начальства и т.д. поэтому наши доблестные сотрудники полиции маньяка признают когда это уже будет очевидно для всех
А ты случаем не он? Уж больно кличка у тебя подходящая.:)))
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С.Ю.
1 0
Дон Хенаро:
А у нас органы правопорядка будут до последнего скрывать даже если маньяк и будут и почерк одинаковый....потому что появление маньяка это для них нереальная головная боль, внимание со стороны начальства и т.д. поэтому наши доблестные сотрудники полиции маньяка признают когда это уже будет очевидно для всех
А ты случаем не он? Уж больно кличка у тебя подходящая.:)))
ответить
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https://news.vse42.ru/feed/show/id/27572902?admakets=show
11 0
Маньяк в Юрге.
В Юрге нашли мертвым 32-летнего местного жителя. По словам родственников, обстоятельства гибели мужчины напоминают недавнюю смерть сержанта-контрактника, наделавшую много шума в городе.

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Алексей
0 0
Даже на работе люди взрослые по 40 и более лет ходят как сплетники: " а ты в курсе че в однокла**никах пишут, ага а в ко*такте там вот это пишут! Доверять интернету, тем более соц. сетям тоже самое что и телевиденью, идиотизм!
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