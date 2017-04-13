Россияне с юмором отреагировали на необходимость установки знака «Шипы» на свой автомобиль.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, штраф за отсутствие буквы «Ш» на заднем стекле составляет 500 рублей. При этом, согласно статье 27.13 КоАП, задержание транспортного средства за данное нарушение не применяется. То есть отправить машину на штрафстоянку за отсутствие знака «Шипы» или «Начинающий водитель» инспектор не имеет права.
Однако инспектор ДПС имеет право запретить эксплуатировать автомобиль. А именно, он может попросить вас в любом ближайшем магазине приобрести этот знак, наклеить на автомобиль и только потом разрешит продолжить движение.
Автомобилисты по-разному отреагировали на подобное требования. Многие из них начали делится фотографиями в социальных сетях.
#шипанутаястрана #знакШ #знакшипы #priv186 #приветсколес #мояюгра #хмао
Публикация от Привет С Колес ХМАО (@priv186)
Еще вариант как обыграть знак Шипы #знакШ #знакшипы #закон #зимняярезина #наклейки #стикеры #авто #автонаклейки #виниловыенаклейки #шипы # бред #медведь
Публикация от Стиша Миллер (@stishamiller)
О наболевшем.. А вот что клеить, ежели на прошлосезонной резине из всего обилия шипов остался самый стойкий и одинокий борец с ледяным покрытием, а? #гибдд #думажжёт #бездаривовласти #отнечегоделать #себесделаютолькотакой #Repost @sergey_feesh (@get_repost) ...и тут все дружно побежали покупать себе "Ш". Потому, что законы у нас не умеют ясно объяснять зачем и почему, а умеет только формулировать наказание Я решил себе сделать так: каковы законы, таково и отношение к ним и их исполнение! В данном случае принцип "чем хуже, тем лучше" как нельзя кстати. Всё по ПОГОСТу!! Надеюсь, продержится долго #рассея #шипы #ша #шэ #идиотизм #гост #пдд #бред
Публикация от Анастасия Соломина (@nasty_girl_83)
#оберег от штрафа #этороссия#нашидороги#зимняярезина#шипы#знакшипы
Публикация от Evgeniya Lapina (@ewlapina)
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Ну ну.
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M\S )))
Ну ну.
Ну ну.
А так по аналогии надо ввести знаки: "АБС", "Широкие катки (резина)", "Тормоза Brembo", "За рулем водитель с ох..нной реакцией!", "Резина только что из магазина", "Протектор изношен, скоро резину заменю"
2.На стекле мешает обзору и просто как грязь раздражает.
3.На кузове или бампере клей въедается в краску и портит ее.
4.Считаю наклейку бессмысленной и все лишние телодвижения по ее поиску и наклейке тоже. Вы будете себе на куртку на спину клеить например букву "П" (пешеход), предварительно побегав по магазинам в поисках ее?