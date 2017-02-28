Именно так. Если мы перенесёмся хотя бы на 500−300 миллионов лет назад, то увидим, что знакомые леса, поля и даже торговые центры (конечно, и они !) вообще не существуют.
Вместо этого привычная территория покрыта почти бескрайним океаном, и мы стоим на самом его дне. А еще сложнее представить, что всего лишь несколько сот миллионов лет назад не было наших фирменных сибирских морозов, ведь за окном была райская погода, по большей части экваториальная жара. Дело в том, что почти вся территория современной России «плавала» где-то в районе Африки.
Благодаря чудному климату эволюция как могла экспериментировала с дизайном животных. Однако до тех счастливых лет, когда всюду начнут бродить гигантские динозавры, придется подождать около 200 миллионов годков. И для наблюдений за образованием «черного золота» — залежей наших фирменных кузбасских углей — нужно тоже набраться терпения и занять себя чем-нибудь на несколько сотен миллионов лет. Это уж не говоря о том, сколько еще воды утечет, прежде чем мы сможем прочесть эту статью в Интернете.
Чтобы найти ответы на некоторые вопросы об устройстве окружающего мира, нужно собрать, как пазл, историю, биологию, географию, физику и другие предметы. Тогда картинка становится объемной, и процесс обучения — весьма интересным!
В «Кузнице наук» (Энтузиастов, 16) каждую неделю проходят занятия для детей: опыты, эксперименты, исследования. Здесь каждый ребёнок может смело задавать вопросы, вместе с наставником искать ответы и делать свои собственные открытия! Наука — это очень весело и увлекательно!
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