«Технология и погода позволяют», — заявили в ведомстве.

Отметим, что сейчас в городе на нескольких объектах идут активные ремонтные работы. Однако новокузнечан возмещает, что этот процесс идёт сейчас, когда на улице уже минус и выпал снег, а на носу зима. Однако в администрации успокоили горожан, отметив, что все технологии соблюдаются.

Накануне глава города проинспектировал объекты, которые сейчас благоустраивают в Новокузнецке по программе «Пять шагов благоустройства» и приоритетному проекту «Комфортная городская среда».

В данный момент идёт реконструкция библиотека «Крылья», которая находится на улице 25 лет Октября, 2. К слову, дом этот является объектом культурного наследия. Работу по реконструкции фасада уже завершили.

«Горжусь, что мы успели сделать фасад библиотеки „Крылья“. Это очень сложный объект, построенный еще в 30-ые годы прошлого столетия с использованием изысканных архитектурных приёмов. Отрадно, что всё это в процессе реставрации было восстановлено. Сейчас наша задача — сделать внутреннее помещение библиотеки», — рассказал Сергей Кузнецов.

Вопросы у новокузнечан вызывают и работы, которые сейчас ведутся в сквере им. Выпова. Он располагается напротив ТРЦ «Сити Молл». Сейчас там уже на 80% готово бетонное основание, полностью сделаны архитектурные элементы. В ближайшее время планируют начать выкладку тротуарной плитки. Сделать это сейчас можно, пояснили специалисты, поскольку в процессе работы используются только морозостойкие материалы.

«Предварительно вся площадка будет полностью очищена от снега. Затем на бетонное основание будет уложен сухой песок, который хранится в складских помещениях, а уже поверх песчаного слоя будет выложена тротуарная плитка. Швы между уложенными плитками заполняются песком. Как правило, этот процесс повторяется два-три раза, поскольку песок дренирует с водой и оседает. Поэтому будущей весной швы вновь будут просыпаться песком», — рассказали специалисты.

По такому же принципу уже сейчас действуют строители, выкладывая плитку на тротуаре по улице Кирова. При этом специалисты заверяют, что ни снег, ни холод не отразятся на качестве выполненных работ.

Если с приходом весны всё же возникнут некоторые дефекты, что считается нормой, то их устранят согласно гарантийным обязательствам, срок которых — пять лет. Поэтому горожане в скором времени будут наслаждаться сразу несколькими преображёнными местами в Новокузнецке.