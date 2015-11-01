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Кузбасские школы и детские сады оштрафовали на миллион рублей

15 ноября 15:05
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
doc.by

Роспотребнадзор в текущем учебном году организовал проверки в 175 образовательных учреждениях. Под контроль также попали и 17 поставщиков продукции.

Специалисты исследовали около тысячи проб готовых блюд и примерно 500 образцов продуктов для приготовления пищи, сообщили в Роспотребнадзоре. Эксперты проверяли их на соответствие микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

В лаборатории обнаружили нарушения, в результате составили 275 протоколов о нарушениях. Образовательные учреждения должны выплатить штрафы общей суммой почти миллион рублей.

Ранее ВашГород.ру писал, что в кузбасских школах внедрили электронные учебники.

Комментарии 8
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1
29 0
Одна бюджетная организация, выписала штраф другой бюджетной организации. В итоге деньги из бюджета, остались в бюджете )))
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Миша
22 1
Одна бюджетная организация, выписала штраф другой бюджетной организации. В итоге деньги из бюджета, остались в бюджете )))
В итоге расплачиваются родители и дети. Дети не получат гарантированных услуг образования, с родителей потребуют оплаты выпавших услуг.
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Андрей
9 0
Это все тендеры,сейчас смотрят не на качество,а на цену у кого дешевле того и закупают продукты
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кот ученый
7 0
В итоге расплачиваются родители и дети. Дети не получат гарантированных услуг образования, с родителей потребуют оплаты выпавших услуг.
Зришь в корень!
Получается, что оштрафовали родителей. Именно на это и рассчитывали хитрецы из Роспотребнадзора.
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Местная 9880
12 0
Это все тендеры,сейчас смотрят не на качество,а на цену у кого дешевле того и закупают продукты
Как мне сказали в отделе закупок одной из больниц города "Провели тендер на стиральный порошок. Не стирает, зато самый дешёвый" - так и живём.
Вот если бы после проведения тендера и до подписания договора кто-нибудь удосуживался проверять качество предлагаемой продукции...Но зачем? Главное ведь - сэкономить государственные деньги...кому-нибудь в карман.
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Ирина
7 0
Все равно сомневаюсь, что качество пищи в школах улучшится после проверок этих
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Думаю
0 0
А сколько чиновников уволили?
Их не увольняют, а перемещают.
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