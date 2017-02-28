Министерство энергетики РФ согласовало приказ, который регламентирует новые Правила устройства электроустановок и разрешает применение алюминиевой проводки в зданиях и сооружениях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2000 году Министерство топлива и энергетики РФ наложило запрет на использование алюминиевой электропроводки в строительстве жилых и общественных зданий и сооружений.

Это было связано с устаревшим типом электропроводки, использовавшейся на тот момент в России.

Проанализировав многолетний зарубежный опыт производства кабелей и проводов для электропроводок зданий и сооружений, технические специалисты РУСАЛ разработали и освоили производство сплавов 8030 и 8176 на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах. Именно этот вид сплавов широко применяются для изготовления электропроводки в США и Китае.

Кабели, изготовленные на заводе ОАО «Иркутсккабель» и ООО «Камский Кабель» уже прошли всестороннюю проверку в соответствии с действующими методиками испытаний, в том числе, и с привлечением специалистов ассоциации «Росэлектромонтаж» и НИИ противопожарной обороны МЧС России.

«Значение этого решения сложно переоценить. Более трех лет совместной работы всех участников отрасли открыли новые перспективы как для производителей алюминия, так и потребителей — изготовителей кабелей, строительных компаний. Мы уверены, что использование крылатого металла в новых отраслях повысит конкурентоспособность российских производителей и позволит снизить стоимость строительства в нашей стране», — отметил Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

Эксплуатационные характеристики провода с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов этих серий имеют ряд значительных преимуществ в сравнении с медными аналогами, среди которых более выгодная цена, меньший вес и повышенная гибкость.

Новый кабель из алюминиевого сплава обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности, в том числе, за счет изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не распространяющих горение.

В мире алюминий давно широко используется в электропроводке жилых и общественных зданий и сооружений. Таким образом, для российских производителей кабеля из алюминиевых сплавов открываются не только возможности внутреннего рынка, но рынков сбыта, прежде всего, в странах СНГ.

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк.