Министерство энергетики РФ согласовало приказ, который регламентирует новые Правила устройства электроустановок и разрешает применение алюминиевой проводки в зданиях и сооружениях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В 2000 году Министерство топлива и энергетики РФ наложило запрет на использование алюминиевой электропроводки в строительстве жилых и общественных зданий и сооружений.
Это было связано с устаревшим типом электропроводки, использовавшейся на тот момент в России.
Проанализировав многолетний зарубежный опыт производства кабелей и проводов для электропроводок зданий и сооружений, технические специалисты РУСАЛ разработали и освоили производство сплавов 8030 и 8176 на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах. Именно этот вид сплавов широко применяются для изготовления электропроводки в США и Китае.
Кабели, изготовленные на заводе ОАО «Иркутсккабель» и ООО «Камский Кабель» уже прошли всестороннюю проверку в соответствии с действующими методиками испытаний, в том числе, и с привлечением специалистов ассоциации «Росэлектромонтаж» и НИИ противопожарной обороны МЧС России.
«Значение этого решения сложно переоценить. Более трех лет совместной работы всех участников отрасли открыли новые перспективы как для производителей алюминия, так и потребителей — изготовителей кабелей, строительных компаний. Мы уверены, что использование крылатого металла в новых отраслях повысит конкурентоспособность российских производителей и позволит снизить стоимость строительства в нашей стране», — отметил Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.
Эксплуатационные характеристики провода с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов этих серий имеют ряд значительных преимуществ в сравнении с медными аналогами, среди которых более выгодная цена, меньший вес и повышенная гибкость.
Новый кабель из алюминиевого сплава обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности, в том числе, за счет изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не распространяющих горение.
В мире алюминий давно широко используется в электропроводке жилых и общественных зданий и сооружений. Таким образом, для российских производителей кабеля из алюминиевых сплавов открываются не только возможности внутреннего рынка, но рынков сбыта, прежде всего, в странах СНГ.
Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк.
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Где не надо на США смотрят!
ЗАРПЛАТЫ лучше как в США, а не проводку как США! ЧТо бы всем на медь хватало!
Где не надо на США смотрят!
ЗАРПЛАТЫ лучше как в США, а не проводку как США! ЧТо бы всем на медь хватало!
Где не надо на США смотрят!
ЗАРПЛАТЫ лучше как в США, а не проводку как США! ЧТо бы всем на медь хватало!
Во всем сейчас идет ухудшение качества,зато дешевле,вот и весь ответ.
При одинаковом сечении провода - вот и весь относительный плюс !
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Чувствуется скорое повышение конкурентоспособности российских производителей керасиновых ламп, керасиновых фитилей, керасиновых бидонов и продаж собственно самого керасина. Стоимость строительства ваще упадет.
Где не надо на США смотрят!
ЗАРПЛАТЫ лучше как в США, а не проводку как США! ЧТо бы всем на медь хватало!
А с дуру можно и медные шины сжечь, не только проводку.
В школах сегодня идет настоящее одебиливание. Не зря туда родителей не пускают ближе, чем на пушечный выстрел ))))) Школа превратилась в кузницу ватников и пропаганды жулика и вора вовчика и опг озеро. Детей, несогласных с политикой воров, преследуют. А слово Навальный - это для них как для вампира осиновый кол. Не даром все выборы фальсифицируются ватными училками и директрисами.
А с дуру можно и медные шины сжечь, не только проводку.