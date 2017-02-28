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Алюминиевая проводка возвращается на российский рынок

15 ноября 16:55
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
РУСАЛ

Министерство энергетики РФ согласовало приказ, который регламентирует новые Правила устройства электроустановок и разрешает применение алюминиевой проводки в зданиях и сооружениях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2000 году Министерство топлива и энергетики РФ наложило запрет на использование алюминиевой электропроводки в строительстве жилых и общественных зданий и сооружений.

Это было связано с устаревшим типом электропроводки, использовавшейся на тот момент в России.

Проанализировав многолетний зарубежный опыт производства кабелей и проводов для электропроводок зданий и сооружений, технические специалисты РУСАЛ разработали и освоили производство сплавов 8030 и 8176 на Кандалакшском и Иркутском алюминиевых заводах. Именно этот вид сплавов широко применяются для изготовления электропроводки в США и Китае.

Кабели, изготовленные на заводе ОАО «Иркутсккабель» и ООО «Камский Кабель» уже прошли всестороннюю проверку в соответствии с действующими методиками испытаний, в том числе, и с привлечением специалистов ассоциации «Росэлектромонтаж» и НИИ противопожарной обороны МЧС России.

«Значение этого решения сложно переоценить. Более трех лет совместной работы всех участников отрасли открыли новые перспективы как для производителей алюминия, так и потребителей — изготовителей кабелей, строительных компаний. Мы уверены, что использование крылатого металла в новых отраслях повысит конкурентоспособность российских производителей и позволит снизить стоимость строительства в нашей стране», — отметил Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

Эксплуатационные характеристики провода с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов этих серий имеют ряд значительных преимуществ в сравнении с медными аналогами, среди которых более выгодная цена, меньший вес и повышенная гибкость.

Новый кабель из алюминиевого сплава обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности, в том числе, за счет изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов и не распространяющих горение.

В мире алюминий давно широко используется в электропроводке жилых и общественных зданий и сооружений. Таким образом, для российских производителей кабеля из алюминиевых сплавов открываются не только возможности внутреннего рынка, но рынков сбыта, прежде всего, в странах СНГ.

Пресс-служба РУСАЛ-Новокузнецк.

Комментарии 16
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Я так кумекаю:
1 2
Тоже летом люблю рыбачить в проводку, иногда и на донку !
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Металлург
28 4
МЕДЬ и СЕРЕБРО с школьной скамьи каждый ребенок знает лучше всего проводит электричество. А АЛЮМИНИЙ - НАГРЕВАЕТСЯ! (ПОЖАРООПАСНАЯ ПРОВОДКА еще и энергия теряется на прогрев).
Где не надо на США смотрят!
ЗАРПЛАТЫ лучше как в США, а не проводку как США! ЧТо бы всем на медь хватало!
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Миша
16 1
МЕДЬ и СЕРЕБРО с школьной скамьи каждый ребенок знает лучше всего проводит электричество. А АЛЮМИНИЙ - НАГРЕВАЕТСЯ! (ПОЖАРООПАСНАЯ ПРОВОДКА еще и энергия теряется на прогрев).
Где не надо на США смотрят!
ЗАРПЛАТЫ лучше как в США, а не проводку как США! ЧТо бы всем на медь хватало!
Вряд ли современное образование даёт школьникам знания в области физики. Основная задача нынешнего образования - воспитание потребителей. В статье речь идёт о "внутренних рынках и рынках сбыта", а "снизить стоимость строительства в нашей стране" никак не сможет, доля эл. проводки в стоимости объекта строительства ничтожна, к тому же на конечную цену объекта не повлияет.
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местный-2
23 3
МЕДЬ и СЕРЕБРО с школьной скамьи каждый ребенок знает лучше всего проводит электричество. А АЛЮМИНИЙ - НАГРЕВАЕТСЯ! (ПОЖАРООПАСНАЯ ПРОВОДКА еще и энергия теряется на прогрев).
Где не надо на США смотрят!
ЗАРПЛАТЫ лучше как в США, а не проводку как США! ЧТо бы всем на медь хватало!
Вы же видите ,что все "преимущества" связаны с исключительно с дешевизной.Какие будут проблемы при использовании ,их (получателей прибылей)мало волнует.
Во всем сейчас идет ухудшение качества,зато дешевле,вот и весь ответ.
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Свой
14 10
А вот здесь стоп.Именно медная проводка пожароопасная и так было всегда.Алюминий сразу при кз расправляется,а медяка нагревается и пожар.Медная проводка без защиты - это сверхопасно.
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Я так кумекаю:
1 0
У меди удельная проводимость электротока выше на 30℅, чем у алюминия.
При одинаковом сечении провода - вот и весь относительный плюс !
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Керасиновая лавка
6 0
... повысит конкурентоспособность российских производителей и позволит снизить стоимость строительства в нашей стране
_____________
Чувствуется скорое повышение конкурентоспособности российских производителей керасиновых ламп, керасиновых фитилей, керасиновых бидонов и продаж собственно самого керасина. Стоимость строительства ваще упадет.
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Yes
14 19
МЕДЬ и СЕРЕБРО с школьной скамьи каждый ребенок знает лучше всего проводит электричество. А АЛЮМИНИЙ - НАГРЕВАЕТСЯ! (ПОЖАРООПАСНАЯ ПРОВОДКА еще и энергия теряется на прогрев).
Где не надо на США смотрят!
ЗАРПЛАТЫ лучше как в США, а не проводку как США! ЧТо бы всем на медь хватало!
Рассчитай правильно сечение, не перегружай сети, и ничего не нагреется.
А с дуру можно и медные шины сжечь, не только проводку.
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Дмирий
17 35
А вот здесь стоп.Именно медная проводка пожароопасная и так было всегда.Алюминий сразу при кз расправляется,а медяка нагревается и пожар.Медная проводка без защиты - это сверхопасно.
Учите матчасть! Гений.
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Свой
2 0
Учите матчасть! Гений.
Я дипломированный техник-электрик и такие мелочи как материалы и т.д. знаю не только из учебников,но и из большой практики.
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123™
0 0
Вряд ли современное образование даёт школьникам знания в области физики. Основная задача нынешнего образования - воспитание потребителей. В статье речь идёт о "внутренних рынках и рынках сбыта", а "снизить стоимость строительства в нашей стране" никак не сможет, доля эл. проводки в стоимости объекта строительства ничтожна, к тому же на конечную цену объекта не повлияет.
+1
В школах сегодня идет настоящее одебиливание. Не зря туда родителей не пускают ближе, чем на пушечный выстрел ))))) Школа превратилась в кузницу ватников и пропаганды жулика и вора вовчика и опг озеро. Детей, несогласных с политикой воров, преследуют. А слово Навальный - это для них как для вампира осиновый кол. Не даром все выборы фальсифицируются ватными училками и директрисами.
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123™
0 0
А вот здесь стоп.Именно медная проводка пожароопасная и так было всегда.Алюминий сразу при кз расправляется,а медяка нагревается и пожар.Медная проводка без защиты - это сверхопасно.
Смешно читать. Греется - еще не значит пожар. При кз на линии должен сработать автомат, а в приборе - предохранитель. Если цепь изначально с браком, то хоть люминь, хоть медяшка - могёт поплавить провода. Если ты такой иксперд, то тада уш напиши о расчете на термическую стойкость проводки и о современных материалах изоляции, не поддерживающих горение и материалах с маркировкой НГ, которых на сегодня подавляющее большинство на рынке. По большому счету вопрос не в материале токоведущего провода, а в материале изоляции.
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123™
0 0
Рассчитай правильно сечение, не перегружай сети, и ничего не нагреется.
А с дуру можно и медные шины сжечь, не только проводку.
Сечение - это пол дела, под них надо правильно ставить автоматы. Греться провода будут в любом случае, никто не даст гарантии, что в одную розетку не воткнут 3 чайника и 5 утюгов, да и пока цепь дойдет до автомата, там еще много чего может произойти )))))
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Свой
3 0
Смешно читать. Греется - еще не значит пожар. При кз на линии должен сработать автомат, а в приборе - предохранитель. Если цепь изначально с браком, то хоть люминь, хоть медяшка - могёт поплавить провода. Если ты такой иксперд, то тада уш напиши о расчете на термическую стойкость проводки и о современных материалах изоляции, не поддерживающих горение и материалах с маркировкой НГ, которых на сегодня подавляющее большинство на рынке. По большому счету вопрос не в материале токоведущего провода, а в материале изоляции.
Вот и мне смешно читать.Ведь явно выше написал,что медяка без защиты очень опасно,с алюминием здесь проще.А защита - это автоматы,блоки, и т.д необходимо при любой проводке и это понятно.Кто хоть раз в квартире имел хороший пожар обычно раскручиваются на полную защиту,есть несколько вариантов здесь,но все на тыщи рублей.Проблема меди в том,что она при кз очень часто воспламеняется в силу той причины что не плавится сразу и возможно возгорание,хорошо если автомат,но там всё же может успеть затлется и будет пожар.И я не говорил что если медь,то сразу пожар -только лишь назвал почему,а люминь,хлоп и расплавился и обрыв,как правило легко заканчивается.Предохранители,автоматы и т.д. это хорошо и есть многофункциональные защиты,но тут кому что.
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Yes
0 0
Сечение - это пол дела, под них надо правильно ставить автоматы. Греться провода будут в любом случае, никто не даст гарантии, что в одную розетку не воткнут 3 чайника и 5 утюгов, да и пока цепь дойдет до автомата, там еще много чего может произойти )))))
Так в коменте и написано - не перегружай сети.
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