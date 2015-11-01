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Глава Хакасии обвинил кузбасских чиновников в пиаре и запретил им летать к Агафье Лыковой

15 ноября 20:25
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ruvera.ru

Глава Хакасии Виктор Зимин раскритиковал отшельницу Агафью Лыкову, а помощь, которую ей оказывают кузбасские чиновники он назвал пиаром.

Такое заявление Виктор Зимин сделал во время «Прямой линии», когда один из обратившихся попросил помочь добраться до места, где живёт Агафья Лыкова, чтобы принять старообрядческую веру.

Глава Хакасии ответил, что отшельница не является патриархом старообрядческой церкви. Да и если республика будет помогать всем, кто захочет принять ту или иную веру, будет сложно. Хотя Зимин заявил, что уважительно относится к старообрядцам и ничего против них не имеет.

Кроме того, отшельница живет в заповедной зоне, где запрещена любая хозяйственная деятельность. А на помощь одной таежной отшельнице тратятся миллионы рублей.

«Конечно, может быть, не вся жизнь измеряется деньгами, но она измеряется иногда справедливостью. Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полеты, связь, авиация», — цитирует информагентства «Хакасия» главу региона.

В завершение ответа глава Хакасии негативно оценил поддержку, которую в последние годы оказывают Лыковой чиновники из Кузбасса. Он отметил, что «соседи пиарятся» и запретил им полеты. Тем более, что Агафье Лыковой много раз предлагали переехать в город или село.

«Ещё раз борт придёт, вы нарушили закон страны, не имеете права туда ни садиться, ни прилетать», — категорично заявил Зимин.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Амана Тулеева и Агафью Лыкову связывает давняя дружба. Их первая встреча состоялась осенью 1997 года, когда губернатор побывал на ее заимке. С тех пор губернатор постоянно оказывает помощь отшельнице. Хотя территориально заимка Лыковой относится к Хакасии и находится в заповедной зоне.

Комментарии 66
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Андрей
73 3
Бабки они там отмывают,потратить миллин ни на что,у нас своих отшельников бомжей хватает,что то им никто не помогает
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+
163 3
хоть один адекват нашелся! действительно нафиг к ней мотаться, один пиар!
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humpty-dumpty
9 35
В цело, мысли правильные. Но вот Хакасия - это что, отдельная страна?
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Анонимный пользователь
6 1
В цело, мысли правильные. Но вот Хакасия - это что, отдельная страна?
Почему отдельная?
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Местный
138 3
Предлагаю, чтобы ей там не скучно было рядом построить угольный разрез в 500 м, как положено по нормам.
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Анонимный пользователь
26 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Там речь не про нарушение воздушного пространства, а про то что вертолет садится на заповедную территорию.
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Анонимный пользователь
21 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Так причем здесь воздушное пространство хакасии? - он говорит, что в заповеднике вертолётам нельзя совершать посадки, и хоз деятельность там запрещена.
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Местный
17 1
Предлагаю, чтобы ей там не скучно было рядом построить угольный разрез в 500 м, как положено по нормам.
Забыл, бабушка Агафья живет же на территории Хакасии - значит идея с разрезом не прокатит
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ника
70 1
хоть один адекват нашелся! действительно нафиг к ней мотаться, один пиар!
сидит свежим воздухом дышит, и продукты заказывает, ей на вертолете привозят.какая она после этого отшельница ? кому надо ее опекать пожалуйста за свой счет
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Денис
8 0
Абсолютно с Вами согласен, Виктор!!!!
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Про
37 1
Мне помогайте без вертолёта я в городе живу
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Горожанин
54 0
Бабки они там отмывают,потратить миллин ни на что,у нас своих отшельников бомжей хватает,что то им никто не помогает
Детям больным помощь требуется. Тому же хоспису !!!
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Может я что-то не понимаю?
6 50
А по моему Виктор Зимин просто заревновал!
Собственно, кто ему не даёт помогать Лыковой?
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Горожанин
27 1
А не старой бабули капризы выполнять. Не хочет она,видите ли,ближе к людям переезжать!
ответить
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1
65 0
Солидарен с ним, все четко и по чеснаку. Когда стране было трудно - Лыковы сбежали в тайгу. Дочь за отца Лыкова конечно не в ответе, но пусть она уж живет в людях, чем тратить такие деньги на полеты и пр. не жирновато ли
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Екарный Балабай
79 2
Неужели в стране остались здравомыслящие,адекватные чиновники?! Чудо однако. Главу Хакассии,в Кузьасс губером.
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ТУЛЕЕВ старая БАБКА
87 6
Я тоже считаю что свою любовницу Тулеев может содержать сам! А не за счет казенных средств. Нравится она ему, пускай переезжает к ней жить!
Главе Хакасии СПАСИБО, хоть кто то авторитетный об этом во всеуслышание заявил!
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Я так кумекаю:
2 8
В цело, мысли правильные. Но вот Хакасия - это что, отдельная страна?
А Кадырову подобное заявлять можно - тут вопросы отпадают на генетическом уровне ???
На подсознательном ... ???
Не дано слесарю осуждать действия кесаря !
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Миша
28 12
Неужели в стране остались здравомыслящие,адекватные чиновники?! Чудо однако. Главу Хакассии,в Кузьасс губером.
Не осталось здравомыслящих!. Если Кузбасс наш, а Хакассия не наша, то тогда чей Крым? Здравомыслящие задумаются - в РФ есть что-нибудь наше? РФ - частная собственность, владельцами которой являются чиновники? Так зачем мы их избираем, ведь тогда и избиратели являются частной собственностью чиновников? Мы сами себе выбираем своих хозяев и признаём себя плебеями патрициев?
ответить
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Лёлик
14 0
Забыл, бабушка Агафья живет же на территории Хакасии - значит идея с разрезом не прокатит
Наши угольные генералы решат - и прокатит! Они такие, всё могут!
ответить
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Кузя
26 4
Я тоже считаю что свою любовницу Тулеев может содержать сам! А не за счет казенных средств. Нравится она ему, пускай переезжает к ней жить!
Главе Хакасии СПАСИБО, хоть кто то авторитетный об этом во всеуслышание заявил!
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!
ответить
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К
10 1
Золотые слова, Виктор Михайлович, золотые!!!
ответить
аватар
y
35 5
Не осталось здравомыслящих!. Если Кузбасс наш, а Хакассия не наша, то тогда чей Крым? Здравомыслящие задумаются - в РФ есть что-нибудь наше? РФ - частная собственность, владельцами которой являются чиновники? Так зачем мы их избираем, ведь тогда и избиратели являются частной собственностью чиновников? Мы сами себе выбираем своих хозяев и признаём себя плебеями патрициев?
Вернячая мысль, все так и есть. По результатам анализа многих институтов развитых стран - именно чиновники и бюрократия "мешает" России выйти из списка стран 3-го мира. Большинство из чиновников работают на "создание справок" и ни кому не нужной документации, а не обслуживании населения для реализации его гражданских возможностей.
Про "полеты к Агафье" знакомые обращались в прокуратуру, им не хватало на "медицинские операции" по страховке узнав, что на это деньги тратятся из бюджета как помощь, а им она не положена. После это люди уехали из Кузбасса похоронив ребенка, поняв, что их дети и они сами ни кому не нужны и их конституционные права ни кто не будет выполнять.
Зимину, большое спасибо, что привлек внимание к этой проблеме. Почему ни кто не расследует нарушения Тулеева?
ответить
аватар
Вася
27 1
Вернячая мысль, все так и есть. По результатам анализа многих институтов развитых стран - именно чиновники и бюрократия "мешает" России выйти из списка стран 3-го мира. Большинство из чиновников работают на "создание справок" и ни кому не нужной документации, а не обслуживании населения для реализации его гражданских возможностей.
Про "полеты к Агафье" знакомые обращались в прокуратуру, им не хватало на "медицинские операции" по страховке узнав, что на это деньги тратятся из бюджета как помощь, а им она не положена. После это люди уехали из Кузбасса похоронив ребенка, поняв, что их дети и они сами ни кому не нужны и их конституционные права ни кто не будет выполнять.
Зимину, большое спасибо, что привлек внимание к этой проблеме. Почему ни кто не расследует нарушения Тулеева?
Так бюлютенит он, вокруг него следаки год почти крутятся, свидетелем по делу инского допросить не могут, а коль о нарушениях спрашивать начнут так и вовсе в Германию в больничку сляжет
ответить
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2
22 1
Во время прямой линии! Вы хоть одну прямую линию с баши помните? Я нет.
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Алекс
21 1
Забыл, бабушка Агафья живет же на территории Хакасии - значит идея с разрезом не прокатит
С Таштагола штрек к ней пробить...
ответить
аватар
Птицапевчая
12 0
Не осталось здравомыслящих!. Если Кузбасс наш, а Хакассия не наша, то тогда чей Крым? Здравомыслящие задумаются - в РФ есть что-нибудь наше? РФ - частная собственность, владельцами которой являются чиновники? Так зачем мы их избираем, ведь тогда и избиратели являются частной собственностью чиновников? Мы сами себе выбираем своих хозяев и признаём себя плебеями патрициев?
А кто их избирает? Ты? Я? - нет... А кто?
ответить
аватар
я
2 0
Я тоже считаю что свою любовницу Тулеев может содержать сам! А не за счет казенных средств. Нравится она ему, пускай переезжает к ней жить!
Главе Хакасии СПАСИБО, хоть кто то авторитетный об этом во всеуслышание заявил!
На пенсии!
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прохожий
13 1
Высказался он из-за того что хакасы дорогу хотят в кузбасс проложить уже за свои деньги, а АГТ и его команда только пиариться.
ответить
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Миша
14 2
А кто их избирает? Ты? Я? - нет... А кто?
Плебеи!
ответить
аватар
Миша
7 2
Высказался он из-за того что хакасы дорогу хотят в кузбасс проложить уже за свои деньги, а АГТ и его команда только пиариться.
После строительства дороги с обеих сторон поставят шлагбаум, и обе стороны введут налоги за проезд. Экономику будут поднимать - один свою в Хакассии, другой свою в Кемеровской области. У губернаторов поднимется экономика, а у жителей опустеет кошелёк.
ответить
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санек
16 0
если ей помогать не будут будут помогать шорскому йети которого валуев нашел
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как то так
11 5
ЭТО достояние Хакасии ,пусть тогда сами её и кормят!
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аватар
001
8 2
Хакаса в кузбасс Тулева к огафее . СПРАВЕДЛИВО БУДЕТ.И разбозаривать не нужно будет добро кузбасса.
ответить
аватар
прохожий
1 0
После строительства дороги с обеих сторон поставят шлагбаум, и обе стороны введут налоги за проезд. Экономику будут поднимать - один свою в Хакассии, другой свою в Кемеровской области. У губернаторов поднимется экономика, а у жителей опустеет кошелёк.
Это дешевле будет, чем в круголя 1000 км наматывать.
ответить
аватар
Биг Бро
1 0
если ей помогать не будут будут помогать шорскому йети которого валуев нашел
Так не нашел же...? Вроде кучу бабла растранжирил и не нашел никого...
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Светлана
9 0
Хватит к этой девочки-бабушки летать уже смешно читать об этом,надоело
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Саша
25 1
Агафьи помогают,а для лечения детей собирают простые люди!Позор власти!!!
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Elka
25 1
Правильно что запретил. Тулеев показуху устроил.Лучше бы детям инвалидам помогал. А Агашка то не дура. Зачем ей в город переезжать. Её тогда все забудут. А она в глуши как королева живет. Всё с доставкой на дом. Как к Божьей Матери на поклон. Интересно в какую сумму один полет обходится бюджету.
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Акрихин
17 2
Закидайте меня смешными тапочками Митрича)))
Неповерите.....мне бы хотелось чтоб так же заботились и относились с пониманием к каждому человеку(гражданину страны) как Агафье Карповне!А этого непроисходит.....от того и такие коментарии!
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Штааа?
2 2
хоть один адекват нашелся! действительно нафиг к ней мотаться, один пиар!
А сам о он, всегда только по государственным делам мотается, и не пиарится принципиально?
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Миша
15 9
Закидайте меня смешными тапочками Митрича)))
Неповерите.....мне бы хотелось чтоб так же заботились и относились с пониманием к каждому человеку(гражданину страны) как Агафье Карповне!А этого непроисходит.....от того и такие коментарии!
Тут Вас поддержу. Зависть комментаторов в отношении Агафьи не позволяет им увидеть цинизм власти, когда она проявляет заботу об одном человеке, ставит себе это в заслугу, и в то же время демонстрирует презрение к нуждам остальных людей. Эта статья - тест на взаимоотношениях в обществе, определение уровня нетерпимости друг к другу, как будущий ресурс в гражданской войне, с целью внести хаос во взаимоотношениях между людьми для самосохранения существующей власти. При наличии взаимопонимания в обществе действующая власть давно бы сбежала.
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сми
4 0
А по моему Виктор Зимин просто заревновал!
Собственно, кто ему не даёт помогать Лыковой?
Сварите тушенку, ягод соберите, вы же в тайге живете, - глава Хакасии учит местных жителей бороться с финансовым кризисом

Скоро Медведев и Путин повторят это по телевизору уже для всей страны, поросшей высоким бурьяном.
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Владимир
13 22
Давайте станем немного милосерднее -она за нас молится.!
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ААА
0 0
Я тоже считаю что свою любовницу Тулеев может содержать сам! А не за счет казенных средств. Нравится она ему, пускай переезжает к ней жить!
Главе Хакасии СПАСИБО, хоть кто то авторитетный об этом во всеуслышание заявил!
А6а, а Агафье то этот Йети нужен? )))
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123™
8 0
Так бюлютенит он, вокруг него следаки год почти крутятся, свидетелем по делу инского допросить не могут, а коль о нарушениях спрашивать начнут так и вовсе в Германию в больничку сляжет
Не переживай, не бессмертный он. После марта 2018 этого маразматика отлучат от кормушки и назначат другого жулика и вора распродавать земельку под разрезы и доить ватное стадо.
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123™
6 1
Во время прямой линии! Вы хоть одну прямую линию с баши помните? Я нет.
У него прямая линия несколько часов в сутки, причем каждые сутки, тулевидение называется. Серое вещество стада нещадно выжигается телевизором под ноль. Такой похабщины от журналжистов тулевидения только разьве что в КНДР можно увидеть, да и то не факт, там наверняка они пропагандонят от души и по убеждениям, а дуреевские псы - тупо за деньги.
ответить
аватар
123™
6 0
Тут Вас поддержу. Зависть комментаторов в отношении Агафьи не позволяет им увидеть цинизм власти, когда она проявляет заботу об одном человеке, ставит себе это в заслугу, и в то же время демонстрирует презрение к нуждам остальных людей. Эта статья - тест на взаимоотношениях в обществе, определение уровня нетерпимости друг к другу, как будущий ресурс в гражданской войне, с целью внести хаос во взаимоотношениях между людьми для самосохранения существующей власти. При наличии взаимопонимания в обществе действующая власть давно бы сбежала.
Миша, главный принцип (ну, один из самых главных) управления стадом - разделяй и властвуй. Никакой это не тест, это наша действительность и реальность. В СССР не было никаких партий кроме КПСС и люди были добрее и сплоченней, и общество было демократичней, несмотря на всю эту чушь, которую сегодня выливают на "совок". В пендосси действует тот же самый принцип, клан банкиров пропагандонит о демократах и республиканцах, чтобы стадо думало что существует два вида "людей", "идей" (как угодно можно определять), а на деле ими умело жонглируют, разделяя на враждебные под_стада. Но в отличие от рашки, пендосы хоть мало мальски уважают своё стадо, все-таки долларовая пирамида обеспечивает некий комфортный уровень проживания резидентам в сшп, а если резидент приедет в рашку (колонию), то тут он вообще будет на высоте со штукой баксов в кармане))). В рашке же стадо тупо кидают через колено, устраивая шоу "денегнетновыдержитесь".
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Подружка Кекса
0 1
А по моему Виктор Зимин просто заревновал!
Собственно, кто ему не даёт помогать Лыковой?
Видимо, совесть
ответить
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Тимуровец
22 0
Эта не наша бабка! Бросьте её! )))
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александр
1 14
А кто из вас, высказавшися, обиженых, недовольных, "угнетенных", сделал что-нибудь для Кузбасса, да и в целом для страны? В воду то пузыри пускать вам легче.
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александр
1 14
Да, кстати, если все такие бдюны за справедливость, то чего же живете с 30% северных? Боритесь за % южных регионов. И будет вам счастье
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аватар
голодная, но великая !
0 0
Сварите тушенку, ягод соберите, вы же в тайге живете, - глава Хакасии учит местных жителей бороться с финансовым кризисом

Скоро Медведев и Путин повторят это по телевизору уже для всей страны, поросшей высоким бурьяном.
Назад в каменный век! Вот путь к которому ведут Россию.

"Народ, который позволяет себя погонять, можно кормить и сеном"
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местный-2
0 0
Так не нашел же...? Вроде кучу бабла растранжирил и не нашел никого...
Всю жизнь на это дело положит и не только свою,а сколько водки будет выпито во время поисков.....
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Ххх
7 0
А кто из вас, высказавшися, обиженых, недовольных, "угнетенных", сделал что-нибудь для Кузбасса, да и в целом для страны? В воду то пузыри пускать вам легче.
О своих заслугах поведай, а к людям поуважительней!
ответить
аватар
Ххх
6 0
А кто из вас, высказавшися, обиженых, недовольных, "угнетенных", сделал что-нибудь для Кузбасса, да и в целом для страны? В воду то пузыри пускать вам легче.
Чтоб ты знал, люди работают, платят налоги, чтоб существовала медицина, милиция, учителя и т.д.
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Олег
0 0
А может те кто прилетает посматривают на старообрядчиские книги да иконы
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Галя
0 3
сидит свежим воздухом дышит, и продукты заказывает, ей на вертолете привозят.какая она после этого отшельница ? кому надо ее опекать пожалуйста за свой счет
Увидели помощь старушке, а сколько разворовывают в нашей стране. Вид у депутата не бедный, вот бы поставить его президентом, многие бы инвалиды и сироты побежали бы искать эту бедную женщину,чтоб научила, как выживать в тайге.
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ника
5 0
Увидели помощь старушке, а сколько разворовывают в нашей стране. Вид у депутата не бедный, вот бы поставить его президентом, многие бы инвалиды и сироты побежали бы искать эту бедную женщину,чтоб научила, как выживать в тайге.
вот и нужно ее перевезти к людям, она человек пожилой , больной , кто за ней будет ухаживать ? и ненужно будет тратить столько денег на вертолеты
ответить
аватар
ника
4 6
А кто из вас, высказавшися, обиженых, недовольных, "угнетенных", сделал что-нибудь для Кузбасса, да и в целом для страны? В воду то пузыри пускать вам легче.
а вы что сделали для кузбасса и страны?
ответить
аватар
Миша
2 0
Давайте станем немного милосерднее -она за нас молится.!
Это позиция мужика? Вместо того, чтобы позаботиться о семье, детях и внуках - сидеть и ждать когда молитвами одинокой беспомощной старушки жизнь изменится? Это что, деградация, бессилие, лень, отсутствие воли к сопротивлению? Агафье надо помогать и показывать по телевизору, как образец будущего для тех, кто уже ни на что не способен. Хотя в будущем уже невозможно будет спрятаться от общества, учитывая современное развитие техники и технологий. Но с найденными в тайге уже не будут церемониться и никакие молитвы им уже не помогут. Мохнатая лапа капитализма достанет и заставит работать всех и взыщет за "незаконное пребывание на своей территории".
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РэЛе
2 1
Не осталось здравомыслящих!. Если Кузбасс наш, а Хакассия не наша, то тогда чей Крым? Здравомыслящие задумаются - в РФ есть что-нибудь наше? РФ - частная собственность, владельцами которой являются чиновники? Так зачем мы их избираем, ведь тогда и избиратели являются частной собственностью чиновников? Мы сами себе выбираем своих хозяев и признаём себя плебеями патрициев?
Хакасия наша, а Крым готовят для переселения евреев из Израиля, поэтому с 2014-го началось выдавливание крымского населения. Северный Хазарский Каганат будет на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Харьковской и Одесской областей со столицей в Сочи.
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аватар
444
4 0
А кто из вас, высказавшися, обиженых, недовольных, "угнетенных", сделал что-нибудь для Кузбасса, да и в целом для страны? В воду то пузыри пускать вам легче.
А ты, что сделал для Кузбасса? За какие заслуги эту гундявую Лыкову так поддерживает бандит Рузвельт. Она во время войны у станка стояла сутками, она имеет трудовой стаж более сорока лет как у наших бабушек, она мать героиня? Кстати бандит Рузвельт подарил квартиру в Таштаголе вашей Лыковой, но она не хочет в ней жить. Если у вас есть желание помогать отшельникам- тунеядцам типа Лыковой, то помогайте им за свой личный счёт.
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Миша
2 0
а вы что сделали для кузбасса и страны?
Вас не смущает тот факт, что рабочие, которые работают "на благо Кузбасса и страны", приносят лишь вред Кузбассу и стране? Природные ресурсы и деньги вывозятся за рубеж, экономика "на дне". Рабочие от своего труда имеют повышение налогов, сокращение социальных гарантий, кредиты и долги. Причину такого "Мартышкиного труда" не соизволите указать?
ответить
аватар
ника
0 0
Вас не смущает тот факт, что рабочие, которые работают "на благо Кузбасса и страны", приносят лишь вред Кузбассу и стране? Природные ресурсы и деньги вывозятся за рубеж, экономика "на дне". Рабочие от своего труда имеют повышение налогов, сокращение социальных гарантий, кредиты и долги. Причину такого "Мартышкиного труда" не соизволите указать?
этот вопрос задан с иронией, к александру !
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