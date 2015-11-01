Глава Хакасии Виктор Зимин раскритиковал отшельницу Агафью Лыкову, а помощь, которую ей оказывают кузбасские чиновники он назвал пиаром.
Такое заявление Виктор Зимин сделал во время «Прямой линии», когда один из обратившихся попросил помочь добраться до места, где живёт Агафья Лыкова, чтобы принять старообрядческую веру.
Глава Хакасии ответил, что отшельница не является патриархом старообрядческой церкви. Да и если республика будет помогать всем, кто захочет принять ту или иную веру, будет сложно. Хотя Зимин заявил, что уважительно относится к старообрядцам и ничего против них не имеет.
Кроме того, отшельница живет в заповедной зоне, где запрещена любая хозяйственная деятельность. А на помощь одной таежной отшельнице тратятся миллионы рублей.
«Конечно, может быть, не вся жизнь измеряется деньгами, но она измеряется иногда справедливостью. Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полеты, связь, авиация», — цитирует информагентства «Хакасия» главу региона.
В завершение ответа глава Хакасии негативно оценил поддержку, которую в последние годы оказывают Лыковой чиновники из Кузбасса. Он отметил, что «соседи пиарятся» и запретил им полеты. Тем более, что Агафье Лыковой много раз предлагали переехать в город или село.
«Ещё раз борт придёт, вы нарушили закон страны, не имеете права туда ни садиться, ни прилетать», — категорично заявил Зимин.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, Амана Тулеева и Агафью Лыкову связывает давняя дружба. Их первая встреча состоялась осенью 1997 года, когда губернатор побывал на ее заимке. С тех пор губернатор постоянно оказывает помощь отшельнице. Хотя территориально заимка Лыковой относится к Хакасии и находится в заповедной зоне.
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Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Там речь не про нарушение воздушного пространства, а про то что вертолет садится на заповедную территорию.
Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Так причем здесь воздушное пространство хакасии? - он говорит, что в заповеднике вертолётам нельзя совершать посадки, и хоз деятельность там запрещена.
Собственно, кто ему не даёт помогать Лыковой?
Главе Хакасии СПАСИБО, хоть кто то авторитетный об этом во всеуслышание заявил!
На подсознательном ... ???
Не дано слесарю осуждать действия кесаря !
Главе Хакасии СПАСИБО, хоть кто то авторитетный об этом во всеуслышание заявил!
Про "полеты к Агафье" знакомые обращались в прокуратуру, им не хватало на "медицинские операции" по страховке узнав, что на это деньги тратятся из бюджета как помощь, а им она не положена. После это люди уехали из Кузбасса похоронив ребенка, поняв, что их дети и они сами ни кому не нужны и их конституционные права ни кто не будет выполнять.
Зимину, большое спасибо, что привлек внимание к этой проблеме. Почему ни кто не расследует нарушения Тулеева?
Про "полеты к Агафье" знакомые обращались в прокуратуру, им не хватало на "медицинские операции" по страховке узнав, что на это деньги тратятся из бюджета как помощь, а им она не положена. После это люди уехали из Кузбасса похоронив ребенка, поняв, что их дети и они сами ни кому не нужны и их конституционные права ни кто не будет выполнять.
Зимину, большое спасибо, что привлек внимание к этой проблеме. Почему ни кто не расследует нарушения Тулеева?
Главе Хакасии СПАСИБО, хоть кто то авторитетный об этом во всеуслышание заявил!
Неповерите.....мне бы хотелось чтоб так же заботились и относились с пониманием к каждому человеку(гражданину страны) как Агафье Карповне!А этого непроисходит.....от того и такие коментарии!
Неповерите.....мне бы хотелось чтоб так же заботились и относились с пониманием к каждому человеку(гражданину страны) как Агафье Карповне!А этого непроисходит.....от того и такие коментарии!
Собственно, кто ему не даёт помогать Лыковой?
Скоро Медведев и Путин повторят это по телевизору уже для всей страны, поросшей высоким бурьяном.
Главе Хакасии СПАСИБО, хоть кто то авторитетный об этом во всеуслышание заявил!
Собственно, кто ему не даёт помогать Лыковой?
Скоро Медведев и Путин повторят это по телевизору уже для всей страны, поросшей высоким бурьяном.
"Народ, который позволяет себя погонять, можно кормить и сеном"