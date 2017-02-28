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Оперативное предупреждение: в Кузбасс идут лютые морозы

15 ноября 20:35
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Volyn.tabloyid.com

МЧС предупреждает кузбассовцев о похолодании до -34°С.

По сообщению МЧС по Кемеровской области, в ночь с 15 на 16 ноября в Кузбассе ожидается резкое понижение температуры до -24, -29°С. При этом в северных районах может быть при прояснении до -30, -34°С.

Также в ведомстве предупредили о тумане и гололедице.

В такую погоду кузбассовцев просят быть предельно внимательными на дорогах, поскольку из-за пара и выхлопных газов видимость существенно снижается. Также под особый контроль стоит взять пожилых людей, детей и инвалидов. Соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печей и обогревателей.

Комментарии 25
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54321
7 14
Мы все умрём?
Да, мы все умрём! На конец-то! Ё-хо!
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АБВГДейка
8 1
Мы все умрём?
Когда нибудь, обязательно!
ответить
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Вenz
19 13
А что, МЧС, МВД ничего не планируют для оказания помощи, в случае возникновения нештатной ситуации?
А городские аварийные службы дежурить усиленно будут?
А на дорогах патрулирование или посты будут?
ответить
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я
17 3
А что, МЧС, МВД ничего не планируют для оказания помощи, в случае возникновения нештатной ситуации?
А городские аварийные службы дежурить усиленно будут?
А на дорогах патрулирование или посты будут?
Все аварийные и коммунальные службы во главе с МЧС будут укладывать плитку в сквере Вызова так как все идёт по плану.
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Наталья
22 7
О, даааа! Лютые морозы, а ничего что мы в Сибири живём..... Смешно читать и слушать о предупреждениях , что завтра возможен снег и мороз.
ответить
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Вс
8 0
Все аварийные и коммунальные службы во главе с МЧС будут укладывать плитку в сквере Вызова так как все идёт по плану.
Тем более современные технологии позволяют!
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Ф
8 0
Мы вам не верим!!!
По любому ниже -20 не опустится!!!
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Владимир
7 0
Мы все умрём?
Все когда-нибудь умрут. Никто не может жить вечно. Говорят, что через сколько-то миллиардов лет и Солнце погаснет. Так что ничего страшного.
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Владимир
5 0
Да, мы все умрём! На конец-то! Ё-хо!
А на чей конец, извините?
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Армянский коммунист
2 9
О, даааа! Лютые морозы, а ничего что мы в Сибири живём..... Смешно читать и слушать о предупреждениях , что завтра возможен снег и мороз.
Ну как-бы ещё не зима.
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коренной житель
10 0
Ну как-бы ещё не зима.
Давно уже надо привыкнуть к тому, что у нас зима наступает раньше. И морозы в 30 и более не редкость.
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Свой
5 6
Отличная новость.Завтра как раз выходной и на рыбалочку,долой слякоть.Самое то - ниже 20,а 30 ещё лучше,там уже без ветра и без снега погодка,оптимально.
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я
0 8
Мы все умрём?
Конец света назначен на 19.11.
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..
1 3
А почему нет смс от МЧС? Обычно даже о повышенной пожароопасности предупреждают каждый день все летои об осадках в виде мокрого снега и дождя..
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Андрей
1 4
я масло не поменял,денег нет,рано морозы погоди зима
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123™
3 5
А стадо не знает, что оно в Сибири живет и что здесь резко-континентальный климат? Странно, но новости с прогнозом погоды начали собирать туеву хучу каментов, что здесь, что на сити-гэ. Видимо стадо очень сытно и довольно всем, раз другие более важные темы его не очень-то интересуют.
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Любовь
0 2
Позвольте!Новосибирская область,как и Кемеровская,находится в зоне не резко -континентального,а просто континентального климата.Можете проверить.Или слабо?А не слабо не знать элементарную географию,земляки?
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Bzz
2 0
А стадо не знает, что оно в Сибири живет и что здесь резко-континентальный климат? Странно, но новости с прогнозом погоды начали собирать туеву хучу каментов, что здесь, что на сити-гэ. Видимо стадо очень сытно и довольно всем, раз другие более важные темы его не очень-то интересуют.
Что, самая активная овечка/баран в стаде? Не всё же время обсуждать политику чиновников, бардак в городе и прочие неблаговидности. Отдушина тоже нужна. А вот народ ********* не надо.
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Свой
0 0
С детства знаем - что резко-континентальный и это так.
Наиболее высокие температуры воздуха в области достигают летом -+35-38°С, а самые низкие зимой доходят на юге до -54°С, на севере до - 57°С. Годовая амплитуда ******** температур превышает 90°С. Показательна разница в средних месячных температурах января и июля: г. Мариинск -18,1°С и +18,4°С, г. Тайга -19,1°С и +17,8°С, г. Гурьевск -17,8°С и +18,7°С, г. Кемерово -19,2°С и +18,6°С и с. Усть-Кабырза -21,6°С и +17,1°С.
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Свой
0 0
Дурацкий сайт,ссылку не смог кинуть ни одну,в итоге текста один абзац закинул и то слово кол@бание загасили.Это бл@тство какое-то,аж раздражает не по-детски.
ответить
аватар
охохо
0 0
Дурацкий сайт,ссылку не смог кинуть ни одну,в итоге текста один абзац закинул и то слово кол@бание загасили.Это бл@тство какое-то,аж раздражает не по-детски.
это ущербные птушники изучавшие рнр или перл нормальный алгоритм составить не могут
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Ольга
6 0
Народ, вы чего ноете то? Нашли проблему - морозы! Это же классно! Теплее одевайтесь, санки, детей, любимых под мышку - строить горки во дворе! А потом домой - чай с вареньем, медом. И в кровать! Неужто в детстве в морозы не гуляли?? Все "мамины" сыночки и дочки собрались здесь? Не поверю! В Сибири самые хорошие люди!!!
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Bzz
4 0
Народ, вы чего ноете то? Нашли проблему - морозы! Это же классно! Теплее одевайтесь, санки, детей, любимых под мышку - строить горки во дворе! А потом домой - чай с вареньем, медом. И в кровать! Неужто в детстве в морозы не гуляли?? Все "мамины" сыночки и дочки собрались здесь? Не поверю! В Сибири самые хорошие люди!!!
Вот за эту "континентальность" и люблю свою малую Родину - СИБИРЬ!!! Если зима, то с настоящими морозами и снегом; если лето, то и солнышка и дождиков вдоволь. А какая природа, имеется сразу всё "в одном флаконе": равнины, горы, тайга!!! Жаль только, что всевозможные углекопатели УРОДУЮТ и УНИЧТОЖАЮТ нашу красивую землю.
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