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Покупки в METRO теперь можно совершать в рассрочку

15 ноября 16:45
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vestikavkaza.ru

Райффайзенбанк и METRO запустили карту для предпринимателей с отсрочкой платежа.

Воспользоваться ею смогут представители малого бизнеса. Как пояснили в банке, использовать карту можно в магазине сети. При этом есть возможность оплатить товар не сразу, а после покупки. Не позднее чем через 45 дней. При этом никакой процент за рассрочку не взимается.

Ещё один бонус — кэшбэк до 10% на покупки в METRO.

«На рынке до сих пор не было кредитования юридических лиц под нулевую ставку. С помощью совместной карты банка и METRO юридические лица фактически могут пополнять свой оборотный капитал не через кредитную линию с процентами, а через отсрочку по карте. Лимит по карте мы предоставляем по упрощенной схеме, без дополнительных документов — от 30 000 до 250 000 рублей», — рассказал руководитель управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанка Роман Зильбер.

В банке пояснили, что до конца года планируют выпустить около 1000 таких карт.

Система работает по следующей схеме: карту прикрепляют к счёту юрлица или предпринимателя. Также с карты можно снимать наличные и вносить их. Оформить карту можно как в банке, так и в магазине.

Комментарии 11
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Читатель
24 0
Ну все, приплыли. Продукты в кредит
ответить
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Соня
6 0
Актуально будет в 2018, когда увеличивают налоги малому и среднему бизнеcу. В проекте приказа Минэкономразвития, который опубликован на сайте ведомства, установлено новое значение коэффициента-дефлятора K1 — 2,083. Изменение к значению 2015 года — 1,798 — составляет 15,9%, и это самый высокий рост за все время действия ЕНВД. Именно на столько вырастет налогооблагаемая база, с которой предприниматель обязан заплатить налог.
ответить
аватар
Денис
4 0
Актуально будет в 2018, когда увеличивают налоги малому и среднему бизнеcу. В проекте приказа Минэкономразвития, который опубликован на сайте ведомства, установлено новое значение коэффициента-дефлятора K1 — 2,083. Изменение к значению 2015 года — 1,798 — составляет 15,9%, и это самый высокий рост за все время действия ЕНВД. Именно на столько вырастет налогооблагаемая база, с которой предприниматель обязан заплатить налог.
Толи ещё будет...
ответить
аватар
y
8 10
Уже лет 5 обходим стороной метро и вам советуем. На первом канале показывали, чем они продукты обрабатывают - страшно.
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Андрей
9 1
Вот ничего там интересного,обычный гипермаркет и видимо продажи падают поэтому и кредиты
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123™
2 0
Уже лет 5 обходим стороной метро и вам советуем. На первом канале показывали, чем они продукты обрабатывают - страшно.
Ватники достовляе )))))
Ты еще расскажи про второй анал )))))))
Новый ватный хит слыхали - в последний бой, дядя вова мы с тобой? ))
Ржал до слез )))))
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123™
0 0
Касаемо ТС, то это вполне своевременный и конкурентный ход метровцев. Кредит под 0% - молодцы! Хоть в метро уже так часто не мотаюсь, но этот шаг несомненно им только в плюс. Главное еще, чтобы для обычных смертных у них были приемлемые цены.
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Владимир
2 3
Когда отмените дурацкие пропуска?
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конь лохматый
0 0
Уже лет 5 обходим стороной метро и вам советуем. На первом канале показывали, чем они продукты обрабатывают - страшно.
Самый нормальный и цивилизованный магазин со скидками и персональными предложениями.
Ашан и Лента рядом не валялись. Про гадюшики типа Марии-Ра вообще молчу
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Митрич
0 0
Толи ещё будет...
И ТолИ будет, и ВасИ....
И вас.....вылечат....:-))))
ответить
аватар
Митрич
0 0
Самый нормальный и цивилизованный магазин со скидками и персональными предложениями.
Ашан и Лента рядом не валялись. Про гадюшики типа Марии-Ра вообще молчу
А что в нем цивилизованного? Пропускная система? :-)))
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