Жители многоквартирных домов вновь оказались неприятно удивлены огромными счетами за отопление.

Весной горожане уже сталкивались с этой проблемой, однако тогда вмешалась Госжилинспекция. Комиссия решила, что с каждой жалобой нужно разобраться индивидуально.

Оказалось, что в прошлом году в некоторых домах подавали тепло по повышенным параметрам — в квартирах стояла жара, пишет «КП — Кемерово». Счётчики это зафиксировали, поэтому и получились космические счета.

«В марте 2017 на двухкомнатную квартиру на бульваре Строителей была выставлена сумма 5 198 рублей — это сверх текущих платежей», — рассказала кемеровчанка Елена Ануфриева.

Выходит, люди сами виноваты — не пожаловались, что дома слишком тепло. В законах сказано, что собственники могут требовать тот температурный режим, который прописан в нормах — не должно допускаться ни перегрева, ни недогрева труб. Если УК не устраняет нарушения, нужно обращаться в Госжилинспекцию — специалисты придут с проверкой и поручат привести температуру к норме.

За каждый час и градус, когда температура не соответствует норме, сумма платы за отопление снижается на 0,15%. То же правило действует для горячей воды. Если окажется, что вода холоднее 40 градусов, то и вовсе её должны считать по тарифу холодной.

Сейчас действуют следующие температурные нормы: — в комнате должно быть 20 градусов — в угловой — 22 градуса — на кухне — 18 градусов — в ванной — 25 градусов.

Возможны отклонения, но не более 4 градусов. При замерах лучше применять промышленный, а не бытовой термометр — он точнее.

Как пересчитать сумму платежей за услуги?

Сначала нужно обратиться к поставщику услуг — в УК или напрямую к ресурсоснабжающим организациям. Заявление можно сделать письменно или устно, главное, чтобы в аварийно-диспетчерской службе его зарегистрировали.

Нужно получить акт. В течение двух часов после обращения должны приехать специалисты и замерить температуру воды или воздуха — смотря на что пожалуетесь. Результаты занесут в тот самый акт: один экземпляр отдадут потребителю, второй оставят у себя.

Если поставщик не согласен, оформить документ можно самим. Тогда акт нужно подписать двум недовольным жильцам и председателем дома, после этого бумагу передать в УК.

К акту нужно приложить заявление с требованием пересчитать сумму за услуги — на основании этих документов снижают плату.

После того, как причину нарушения устранят, исполнитель должен выписать акт, который подписывает он сам и потребитель.

Телефон горячей линии Госжилинспекции 8 (3842) 36-93-32 .

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